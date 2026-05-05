Stručnjaci otkrivaju koliko često treba prati brushalter i koju grešku prave skoro sve žene!

Mnoge žene se pitaju koliko često treba prati brushalter i da li grudnjak mora u mašinu posle svakog nošenja. Pošto dolazi u direktan kontakt sa kožom, logično je pomisliti da ga treba prati često, ali stručnjaci za donji veš otkrivaju da to nije nužno.

„Ne morate prati grudnjak posle svakog nošenja, osim ako je jako znojav ili prljav“, kaže Rakel Koen, suosnivač brenda „Third Love“. „Prečesto pranje može oštetiti nežne tkanine i elastične delove grudnjaka.“

Koliko nošenja je idealno?

Koen savetuje da grudnjak nosite 3-4 puta pre pranja, osim u toplim danima kada se više znojite. Tokom leta, znoj i prirodna ulja sa kože mogu oštetiti materijal, pa brushalter treba češće prati. Ako ste ga nosili tokom vežbanja ili fizički zahtevnih aktivnosti, obavezno ga operite odmah. Sportski grudnjaci posebno upijaju znoj, pa se moraju održavati redovno.

Materijal pravi razliku

Vrsta tkanine ima veliku ulogu u tome koliko često treba prati grudnjak.

· Čipka i svila su osetljive i zahtevaju ređe pranje i blage deterdžente.

· Sintetički materijali poput najlona, spandeksa ili poliestera otporniji su i mogu podneti češće pranje.

Ako niste sigurni da li je vreme da grudnjak ide u veš-mašinu, uradite “test mirisa”. Ako brushalter miriše neprijatno ili izgleda prljavo, vreme je za pranje. Ipak, ne čekajte da dođe do te tačke, jer znoj i ulja mogu oštetiti vlakna i pre nego što se to primeti.

Koliko grudnjaka bi trebalo imati?

Stručnjaci preporučuju da imate najmanje tri grudnjaka u rotaciji. Ne nosite isti dva dana zaredom, elastičnost materijala treba da se „odmori“ kako bi grudnjak zadržao oblik. Između nošenja možete blago očistiti mrlje sapunom i vodom, bez potpunog pranja.

Kako pravilno prati grudnjak?

· Koristite blag deterdžent i hladnu vodu.

· Ako perete u mašini, stavite grudnjak u mrežastu vrećicu za donji veš.

· Izbegavajte programe sa jakim centrifugama.

· Nikada ne sušite brushalter u sušilici! Toplota uništava elastičnost i oblik.

Umesto toga, lagano iscedite višak vode i osušite grudnjak ravno položeno na peškir.

Dakle, brushalter ne treba prati svaki dan, osim ako nije vidno prljav ili mokar od znoja. Uz pravilnu negu i povremeno pranje, vaš grudnjak će trajati duže, zadržati oblik i pružiti vam udobnost koju zaslužujete.

