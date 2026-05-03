Infekciju bakterijom Helicobacter pylori ne može izazvati hrana, niti je ona može sama eliminisati iz organizma, ali ishrana ima važnu ulogu u tome kako se simptomi ispoljavaju i kako napreduje oporavak. Zbog toga je pravilna ishrana važan deo podrške terapiji, iako ne predstavlja zamenu za medicinski tretman.

Kod osoba koje imaju infekciju Helicobacter pylori, određene namirnice mogu pogoršati tegobe jer dodatno nadražuju želudačnu sluzokožu i podstiču pojačano lučenje želudačne kiseline. U tu grupu spadaju masna, pržena i jako začinjena jela, zatim suhomesnati proizvodi, brza hrana, kao i gazirani napici. Takođe, kofein i alkohol mogu doprineti jačanju simptoma.

Ovakve namirnice često dovode do neprijatnosti poput gorušice, nadutosti i bola u stomaku. Pored njih, preporučuje se oprez i sa određenim vrstama voća i povrća, poput citrusa, paradajza i druge kisele hrane, jer i one mogu povećati kiselost u želucu i time dodatno iritirati osetljivu sluzokožu.

Kod infekcije bakterijom Helicobacter pylori preporučuje se ishrana koja je blaga, lako svarljiva i ne opterećuje želudac. Najčešće se savetuje kuvana hrana, povrće pripremljeno na pari, pirinač, banane, krompir, zeleno lisnato povrće, kao i nemasno meso poput piletine i ribe. Ove namirnice pomažu da se smanji iritacija želuca i olakšaju svakodnevni simptomi. Takođe, jogurt i probiotske namirnice mogu biti korisne jer doprinose obnavljanju crevne flore i podržavaju proces lečenja.

Pored ishrane, čajevi se često koriste kao dodatna podrška terapiji jer mogu da umire želudac i ublaže upalne procese. Iako ne mogu da uklone bakteriju, određene biljne vrste mogu pomoći u smanjenju tegoba poput gorušice, nadutosti i bola u stomaku. Najčešće se preporučuju čajevi od kamilice, đumbira, kantariona, timijana i sladića. Kamilica i đumbir deluju umirujuće na želudačnu sluzokožu, dok kantarion može doprineti regeneraciji i smanjenju nelagodnosti.

Čaj od kamilice posebno se ističe kao jedan od najblažih i najkorisnijih napitaka u ovim situacijama. Zahvaljujući protivupalnim i umirujućim svojstvima, pomaže u smanjenju iritacije želuca i olakšava simptome. Preporučuje se da se pije topao, u manjim gutljajima, nekoliko puta dnevno, najčešće između obroka.

Kao dodatna prirodna podrška često se koristi i propolis. On ima izraženo antimikrobno dejstvo i smatra se prirodnim antibiotikom zbog svojih flavonoida. Iako ne može samostalno izlečiti infekciju, može doprineti boljem delovanju standardne terapije i ukupnom oporavku organizma.


