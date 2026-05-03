Infekciju bakterijom Helicobacter pylori ne može izazvati hrana, niti je ona može sama eliminisati iz organizma, ali ishrana ima važnu ulogu u tome kako se simptomi ispoljavaju i kako napreduje oporavak. Zbog toga je pravilna ishrana važan deo podrške terapiji, iako ne predstavlja zamenu za medicinski tretman.

Kod osoba koje imaju infekciju Helicobacter pylori, određene namirnice mogu pogoršati tegobe jer dodatno nadražuju želudačnu sluzokožu i podstiču pojačano lučenje želudačne kiseline. U tu grupu spadaju masna, pržena i jako začinjena jela, zatim suhomesnati proizvodi, brza hrana, kao i gazirani napici. Takođe, kofein i alkohol mogu doprineti jačanju simptoma.

Ovakve namirnice često dovode do neprijatnosti poput gorušice, nadutosti i bola u stomaku. Pored njih, preporučuje se oprez i sa određenim vrstama voća i povrća, poput citrusa, paradajza i druge kisele hrane, jer i one mogu povećati kiselost u želucu i time dodatno iritirati osetljivu sluzokožu.