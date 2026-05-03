Kod infekcije bakterijom Helicobacter pylori preporučuje se ishrana koja je blaga, lako svarljiva i ne opterećuje želudac. Najčešće se savetuje kuvana hrana, povrće pripremljeno na pari, pirinač, banane, krompir, zeleno lisnato povrće, kao i nemasno meso poput piletine i ribe. Ove namirnice pomažu da se smanji iritacija želuca i olakšaju svakodnevni simptomi. Takođe, jogurt i probiotske namirnice mogu biti korisne jer doprinose obnavljanju crevne flore i podržavaju proces lečenja.
Pored ishrane, čajevi se često koriste kao dodatna podrška terapiji jer mogu da umire želudac i ublaže upalne procese. Iako ne mogu da uklone bakteriju, određene biljne vrste mogu pomoći u smanjenju tegoba poput gorušice, nadutosti i bola u stomaku. Najčešće se preporučuju čajevi od kamilice, đumbira, kantariona, timijana i sladića. Kamilica i đumbir deluju umirujuće na želudačnu sluzokožu, dok kantarion može doprineti regeneraciji i smanjenju nelagodnosti.
Čaj od kamilice posebno se ističe kao jedan od najblažih i najkorisnijih napitaka u ovim situacijama. Zahvaljujući protivupalnim i umirujućim svojstvima, pomaže u smanjenju iritacije želuca i olakšava simptome. Preporučuje se da se pije topao, u manjim gutljajima, nekoliko puta dnevno, najčešće između obroka.
Kao dodatna prirodna podrška često se koristi i propolis. On ima izraženo antimikrobno dejstvo i smatra se prirodnim antibiotikom zbog svojih flavonoida. Iako ne može samostalno izlečiti infekciju, može doprineti boljem delovanju standardne terapije i ukupnom oporavku organizma.
