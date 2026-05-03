Slavna italijanska glumica Monika Beluči (62) nema strah od strarenja i promene svog izgleda. Štaviše, ona prihvata da je to prirodan proces.

"Postoji toliko žena koje se osećaju slobodno da stare na drugačiji način,' rekla je Monica u intervjuu za magazin Sunday Times Style.

Kako kaže, voli vino i testeninu, a izbegava rigorozne treninge i stroge dijete. Povremeno praktikuje pilates.

Ipak, kada to posao zahteva, vežba i drži laganu dijetu, ali sve to u vrlo u razumnoj meri.

'Ne opterećujem se. Uvek sam bila žena s oblinama, nikada jako mršava, takva sam prirodno. I želim da ostarim na miran način. Kad imaš 50 ili 60 godina nemaš iste potrebe kao kad imaš 20. Promeniš se, kao kada dobiješ dete, prvo njega vidiš, ti dolaziš na drugo mesto. To nam daje drugačiju perspektivu,' kaže Monika.

Monika se osvrnula i na iskustvo pedesetogodišnje 'Bond žene' u Spektru, italijanska glumica napomenula je kako je njena uloga označila 'veliku promenu' dodajući da 'ima toliko žena koje se osećaju slobodnim da ostare na drugačiji način.

Monika na proces starenja gleda kao na vrlo konkretnu stvar.

'Postoji mnogo različitih trenutaka u životu. Kad si jako mlad, imaš ono što u Francuskoj zovu "lepotu đavola, koja je sasvim prirodna, to je lepota mladosti, lepota biološkog trenutka u tvom životu. Ali, život ide dalje. Mi starimo i s time se moramo pomiriti. Tu ne možemo ništa da učinimo. Ali, u isto vreme imamo sreće jer ako ostarimo znači da imamo dug život. Kako telo stari, naša duša raste.'

Inače, Monika Belluči majka je ima dve ćerke, Deve (22) i Leone (16), koje ima iz braka sa bivšim suprugom Vinsentom Kaselom.

Dugo smo razdvojeni, ali u isto vreme kada ste roditelji, roditelji ste ceo život. Lepo je imati odnos zbog dece kada je to moguće,' rekla je Beluči.