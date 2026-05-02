Večna dilema s kojom se susreću mnogi koji žele izgubiti masne naslage jeste treba li odabrati hodanje ili trčanje. Iako se često smatra da intenzivniji trening donosi bolje rezultate, to nije uvek tačno. Fitnes trener Vel Bejts objašnjava da je ključ u načinu na koji telo koristi energiju tokom vežbanja. "Telo pri vežbanju zapravo koristi različite izvore energije", kaže za SheFinds.

Zona sagorevanja masti

Kod aktivnosti nižeg intenziteta, poput hodanja, puls ostaje u takozvanoj Zoni 2, što pogoduje sagorevanju masti. "To je optimalno stanje u kojem će telo kao primarni izvor energije koristiti masne zalihe", ističe Bejts. Upravo zato umereni kardio, poput brzog hodanja ili hodanja uz nagib, može biti učinkovit za gubitak masnoća.

Ugljeni hidrati kao gorivo za trčanje

S druge strane, trčanje podiže puls u više zone, zbog čega telo koristi brži izvor energije - ugljene hidrate. "Tada se prebacujem sa sagorevanja masti na sagorevanje ugljenih hidrata", objašnjava Bejts. Iako se pritom sagoreva više kalorija, manji deo dolazi iz masnih zaliha.

Pametniji, a ne nužno teži trening

Ako je cilj sagoreti što više masti, hodanje može biti učinkovitiji izbor, dok je trčanje korisno za kondiciju i zdravlje srca. "Stanite na traku za trčanje, namestite blagi nagib i budite istrajni. Na dobrom ste putu", savetuje Bejts. Najbolji rezultati često se postižu kombinacijom obe aktivnosti, zavisno od ciljeva.

