Na crvenom tepihu Billboard Women In Music 2026 događaja u Holivudu, pažnju fotografa i modnih kritičara ovog puta je potpuno preuzela Kara Delevinj, koja je još jednom pokazala zašto važi za jednu od najhrabrijih i najprepoznatljivijih modnih ikona svoje generacije. Održan u čuvenom Hollywood Palladiumu, događaj je okupio brojne zvezde, ali je njen stajling bio taj koji je izazvao najviše komentara.

Delavinj se pojavila u snažno inspirisanom muškom odelu koje potpisuje Saint Laurent, kombinujući klasične elemente muške mode sa modernim, sofisticiranim ženskim izražajem. Nosila je belu košulju besprekorno krojenog oblika, preko koje je uklopila crnu kravatu, čime je celom izgledu dala dozu autoriteta i elegancije. Preko toga je imala crni sako na duplo kopčanje, sa sjajnim reverima koji su dodatno naglašavali luksuz i preciznost kroja.

Donji deo kombinacije bio je jednako upečatljiv, crne bermude koje su razbile klasičnu formalnost i uneli moderan, pomalo avangardan ton u ceo stajling. Uz njih je nosila crne čarape, koje su vizuelno produžile liniju nogu i dodatno pojačale monohromatski efekat outfita. Ceo izgled zaokružile su crne salonke sa izraženim špicem, koje su dodale dozu dramatičnosti i elegancije.

Ono što je posebno privuklo pažnju jeste način na koji je Kara nosila ovu kombinaciju, sa lakoćom, samopouzdanjem i prepoznatljivom dozom buntovništva koja je godinama deo njenog javnog identiteta. Njena interpretacija muškog odela nije delovala kao kostim, već kao snažna modna izjava o slobodi izražavanja i rušenju tradicionalnih granica u modi.

Fotografi su je pratili na svakom koraku, dok je pozirala sa svojim prepoznatljivim, opuštenim stavom, potvrđujući status jedne od najuticajnijih ličnosti na crvenom tepihu. Modni stručnjaci već ističu da je ovaj izgled još jedan primer kako se klasični muški krojevi sve češće reinterpretiraju kroz žensku modu, stvarajući nove trendove koji brišu granice polova.

U moru glamuroznih toaleta i klasičnih ženskih silueta, njen izbor crno-bele minimalističke kombinacije izdvojio se kao snažan, moderan i promišljen modni trenutak koji će se sigurno još dugo prepričavati u modnim krugovima.