Doručak za čista creva je rešenje koje može pomoći ako imate nadutost, osećaj težine i utisak da vam hrana ne prija. Ključ se nalazi u kombinaciji vlakana, zdravih masti i fermentisanih namirnica

Zašto je doručak za čista creva važniji čak i od ručka

Tokom noći probavni sistem radi kao mala fabrika i ujutru mu je potrebno odgovarajuće gorivo koje će pokrenuti rad creva, a ne hrana koja ga dodatno opterećuje. Krofne, beli hleb i industrijski sokovi imaju suprotan efekat jer usporavaju rad creva i hrane loše bakterije

Pravi doručak za čista creva sadrži rastvorljiva i nerastvorljiva vlakna, malu količinu proteina i kašičicu zdrave masti. Takav obrok može da podstakne redovno pražnjenje i smanji gasove već nakon nekoliko dana

Šta je najbolji doručak za pražnjenje creva

Najbolji doručak za pražnjenje creva je činija ovsene kaše pripremljena sa vodom ili biljnim mlekom, uz dodatak kašike mlevenog lanenog semena, šake borovnica i kašičice kefira. Ova kombinacija obezbeđuje vlakna, omega tri masne kiseline i probiotike koji mogu pomoći kod nadutosti

Sastojci koje je dobro imati u kuhinji

ovsene pahuljice krupne, ne instant

laneno ili čia seme mleveno

kefir ili domaći jogurt

sezonsko voće, najbolje bobičasto

orasi, bademi ili lešnici

cimet u prahu

Probajte ovo

Pre nego što pojedete kašu popijte čašu mlake vode sa pola kašičice mlevenog lanenog semena i sačekajte deset minuta. Nakon toga pojedite doručak.

