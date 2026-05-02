Doručak za čista creva je rešenje koje može pomoći ako imate nadutost, osećaj težine i utisak da vam hrana ne prija. Ključ se nalazi u kombinaciji vlakana, zdravih masti i fermentisanih namirnica
Zašto je doručak za čista creva važniji čak i od ručka
Tokom noći probavni sistem radi kao mala fabrika i ujutru mu je potrebno odgovarajuće gorivo koje će pokrenuti rad creva, a ne hrana koja ga dodatno opterećuje. Krofne, beli hleb i industrijski sokovi imaju suprotan efekat jer usporavaju rad creva i hrane loše bakterije
Pravi doručak za čista creva sadrži rastvorljiva i nerastvorljiva vlakna, malu količinu proteina i kašičicu zdrave masti. Takav obrok može da podstakne redovno pražnjenje i smanji gasove već nakon nekoliko dana
Šta je najbolji doručak za pražnjenje creva
Najbolji doručak za pražnjenje creva je činija ovsene kaše pripremljena sa vodom ili biljnim mlekom, uz dodatak kašike mlevenog lanenog semena, šake borovnica i kašičice kefira. Ova kombinacija obezbeđuje vlakna, omega tri masne kiseline i probiotike koji mogu pomoći kod nadutosti
Sastojci koje je dobro imati u kuhinji
- ovsene pahuljice krupne, ne instant
- laneno ili čia seme mleveno
- kefir ili domaći jogurt
- sezonsko voće, najbolje bobičasto
- orasi, bademi ili lešnici
- cimet u prahu
Probajte ovo
Pre nego što pojedete kašu popijte čašu mlake vode sa pola kašičice mlevenog lanenog semena i sačekajte deset minuta. Nakon toga pojedite doručak.
Video:
Komentari (0)