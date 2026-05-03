Kolumbijska pop zvijezda Šakira održala je spektakularan besplatan koncert na poznatoj plaži Copacabana Beach u gradu Rio de Žaneiro, gde se okupilo čak dva miliona ljudi, potvrdile su gradske vlasti.



Time je pevačica još jednom pokazala svoju globalnu popularnost i ostavila publiku bez daha.

Nastup je bio deo njene svetske turneje Las Mujeres Ya No Lloran, nazvane prema albumu koji je objavila 2024. godine. Koncert je počeo s više od sat vremena zakašnjenja, no publika je strpljivo čekala, uz glasno navijanje i aplauze.

Poseban ugođaj stvorili su dronovi koji su leteli iznad plaže i na nebu ispisali poruku "Volim te, Brazil", dok je masa s oduševljenjem dočekala početak nastupa.



Ovaj koncert nastavio je tradiciju velikih besplatnih muzičkih spektakala na Kopakabani, nakon nastupa Madone 2024. i Lejdi Gage godinu kasnije.





