Šarlah je akutna, zarazna bakterijska infekcija izazvana beta hemolitičkim streptokokom grupe A. Karakteriše se upalom grla, osipom i opštim simptomima infekcije, uključujući povišenu telesnu temperaturu, malaksalost i bolove. Bakterija Streptokok grupe A, beta hemolitički Streptococcus grupe A, izuzetno je zarazna i lako se širi. Može izazvati različite infekcije, uključujući one grla, kože, pluća i mozga. Šarlah izaziva poseban soj ovih bakterija koji luči toksin odgovoran za pojavu osipa, promena na sluzokoži i mogućih komplikacija.

Izvor infekcije može biti čovek, bez obzira da li je bolestan ili zdrav kliconoša. Širi se kapljičnim putem, gde zaražena osoba širi infektivne čestice pričom, kijanjem i kašljanjem, ili direktnim kontaktom sa kontaminiranim predmetima ili rukama. Najčešće su deca uzrasta od 2 do 10 godina podložna oboljenju, a najviše obolelih beleži se tokom jeseni. Period inkubacije obično traje 2 do 5 dana od kontakta do pojave bolesti.

Simptomi bolesti

Simptomi uključuju povišenu telesnu temperaturu, drhtavicu, bol u grlu, povraćanje ili malaksalost. Osip se obično javlja prvog ili drugog dana bolesti. Promene u grlu uključuju jaku crvenilu sluznice ždrela, otečene krajnike, crvene tačkaste promene u ustima, bele početke jezika koji postaje jako crven i malinast tokom bolesti. Limfne žlezde na vratu su otečene.

Osip na koži je bledo crven, sitnozrnast i tipično se pojavljuje na vratu, trupu i ekstremitetima. Koža obraza je crvena sa jasnim belilom oko usta. Osip se povlači oko 7. dana, kada dolazi do ljuštenja kože, posebno na tabanima i dlanovima.

Postavljanje dijagnoze

Za postavljanje dijagnoze, pored tipične kliničke slike, koriste se laboratorijske analize krvne slike, parametara zapaljenja i mikrobiološka potvrda infekcije bakterijom. Moguće je sprovesti brzi test na streptokok, kao i klasični bakteriološki bris. Šarlah se leči antibioticima, uz primenu simptomatskih mera kao što su povećan unos tečnosti, lekovi za snižavanje temperature i mirovanje.

Prevencija oboljevanja od ove bolesti može se ostvariti pranjem ruku, pokrivanjem usta maramicom prilikom kijanja ili kašljanja, upotrebom ličnog pribora i izbegavanjem kontakta sa zaraženim osobama, priča za sajt Acibadem Bel Medic, pedijatrica Jovana Savić.



