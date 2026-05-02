Turski glumac Halit Ergenč, najpoznatiji po ulogama u serijama "Hiljadu i jedna noć" i "Sulejman Veličanstveni", danas slavi 56. rođendan. Čestitke stižu sa svih strana, a mnogi ne mogu verovati da je on u šestoj deceniji s obzirom na to da izgleda puno mlađe.

Njegova najveća podrška je supruga Berguzar Korel, a par je u Srbiji poznatiji kao Šeherezada i Onur iz popularne serije "Hiljadu i jedna noć".

Upoznali su se na snimanju serije, a Halit je tad bio u braku s Gizem Sojsaldi, koju je napustio zbog fatalne Berguzar. Pričalo se da je Gizem bila trudna, a kad je zatražio razvod, navodno je odlučila da abortira.

Glumac je, šuška se, dao bivšoj supruzi novčanu naknadu od 250.000 lira tokom brakorazvodne parnice kako bi što pre sve okončali.

Halitova ljubav prema Berguzar bila je prejaka i hteo je da bude s njom, a njihova afera šokirala je mnoge. Ubrzo su postali jedan od najpoznatijih parova turske scene. Iako se u više navrata pisalo kako im je brak u krizi i da su pred razvodom, oni se i dalje vole i slažu, grade karijere te podižu decu - sinove Alija i Hana i ćerku Lejlu.

