Išijatični nerv je najduži nerv u ljudskom telu. Upali se i proizvodi vrlo neprijatan bol koji se proteže od rebara do ispod kolena.

Pored bola, mogu se pojaviti i drugi simptomi, poput nelagodnosti tokom sedenja, osećaja težine u nogama i peckanja itd.

Bol išijasnog nerva je izuzetno neprijatan i može ozbiljno narušiti kvalitet života ljudi koji pate od ovog problema. Ako ste jedan od onih koji pate od bolova išijasnog nerva, tačno znate o čemu govorimo.

U ovom članku ćemo vam pokazati jednostavan metod koji može rešiti problem za samo 10 minuta. Sve što treba da uradite je da sledite uputstva.

Ovaj tretman se izvodi uveče, pre spavanja:

U lavor ili veću kofu sipajte oko 10 litara vode.

Voda mora biti vruća da bi vam dobro zagrejala stopala.

Zatim dodajte šaku soli i pola litre jabukovog sirćeta.

Dobro promešajte dobijenu tečnost.

Stavite noge u kantu i držite ih tamo dok se voda ne ohladi.

Ispružite noge, isperite ih i umotajte u suv peškir i idite pravo u krevet.

Neka stopala budu topla. Zbog toga je preporučljivo spavati sa peškirom, čaršafom ili pokrivačem umotanim oko nogu.

Sledećeg dana, ustajući iz kreveta, obavezo obujte papuče ili vunene čarape, nikako nemojte hodati bosim nogama.

Vaš bol će nestati nakon prvog tretmana. Ponovite ovaj postupak svakih šest meseci ili kada ponovo osetite bol.