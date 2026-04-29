Verovali ili ne, uz ovaj mali trik svako jutro ćete se probuditi sa savršenim loknama, a sve to bez puno truda. Dok vi spavate, frizura se sama pravi.

Sve što je potrebno da uradite je da malo pokvasite kosu, od sredine ka krajevima, i nanesete malo pene. Nakon toga umotajte kosu u visoku punđu, a preko nje možete staviti kesu ili kapu za tuširanje, kako se ne bi rasturila tokom noći.

Ukoliko imate sunđer za pravljenje punđe, svaki pramen umotajte oko njega, kako bi lokne bile bolje.

Ujutru samo pustite kosu i malo je rastresite. Frizura na ovaj način uvek ispadne fenomenalno.

Ovaj trik je odličan za one dame koje imaju nešto dužu kosu, dok na kratkoj kosi neće dati najbolje rezultate, kažu frizeri.

Pored toga što ćete se buditi sa savršenom frizurom, vezivanje kose u punđu je dobro iz još 2 razloga. Kosa će vam se manje lomiti, što se dešava prilikom okretanja u snu i sprečićete elektricitet koji nastaje nakon spavanja.