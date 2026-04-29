Glumica Lisa Kudrou otkrila je da je morala pretrpeti neke “zlobne stvari” od strane scenarista “Prijatelja”, koji su “većinom bili muškarci”. Kudrou je u 10 sezona hit-serije glumila lik Fibi Bufej, a sada je rekla da su scenaristi opominjali glumce zbog zaboravljanja teksta te da su svoje slobodno vreme provodili maštajući o njenim koleginicama.

“Iza kulisa su se definitivno događale zlobne stvari. Nemojte zaboraviti da smo snimali uživo pred publikom od 400 ljudi, i ako biste pogrešili jednu rečenicu ili ako ne biste dobili savršen odgovor, scenaristi su govorili: ‘Zar ova ku*ka ne zna čitati? Čak se ni ne trudi. Sj***la je moju rečenicu.’”, rekla je ona za The Times.

Dodala je i da su u sobi za scenariste “momci ostajali do kasno raspravljajući o svojim se*sualnim fantazijama o Dženifer Aniston i Kortni Koks".

"Bilo je intenzivno", otkrila je Kudrou.

Glumica je ponašanje scenarista prema glumcima opisala kao “brutalno”, ali je dodala da im nije pridavala previše pažnje jer se većina njihovog neprimerenog ponašanja događala iza zatvorenih vrata.

“Oh, znalo je biti brutalno, ali ti tipovi — većinom su tamo bili muškarci — sedeli su do 3 ujutru pokušavajući napisati scenario za seriju, pa je moj stav bio: ‘Reci šta god hoćeš meni iza leđa, jer onda nije važno.’”, rekla je Lisa.

Ponašanje scenarista “Prijatelja” bilo je otkriveno još ranih 2000-ih, kada je Amani Lajl, koja je radila na šestoj sezoni serije, tužila Warner Bros Television zbog ponašanja u sobi za scenariste. U tužbi je navela da su scenaristi često iznosili se*sualne i rasističke komentare te da je kao asistentkinja scenarista bila prisiljena da beleži sve što se govorilo u sobi. Slučaj je na kraju došao do Vrhovnog suda, koji je presudio protiv nje nakon što je odlučio da je grubo ponašanje nužan deo radnog okruženja.

Video: