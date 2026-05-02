Sirovi kakao ima gorak ukus, ali je bogat antioksidantimam, vlaknima, magnezijumom, bakrom, fosforom, gvožđem i cinkom. Čuva organizam od slobodnih radikala, smanjuje stres i depresiju, štiti od bolesti srca i krvnih sudova.

Kakao nastaje iz biljke Kakaovac, to je tropsko drvo koje pripada porodici slezova. U Evropu ga je doneo Kristifor Kolumbo sa svojih moreplovačkih avantura po tek otkrivenoj Americi. Tadašnji narodi su pravili specifično piće od kakaa, slično današnjim likerima.

Doručak

Dodajte kakao u svoj doručak, omiljene pahuljice ili umesto kafe popijte ovaj zdrav napitak.

Kakao u svom izbornom obliku nema dodatne šećere tako da je ujutru posebno pogodan za jelo jer neće povećati nivo šećera u krvi za razliku od mnogih slatkih žitarica i drugih namirnica koje ujutru konzumiramo.

