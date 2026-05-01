Ako volite jagode, verovatno želite da imate u zamrzivaču makar jedno pakovanje. One su ne samo zdrave, već i odličan sastojak za razne kolače, torte sa jagodama, džemove i druge slatke poslastice.

Za zamrzavanje je najbolje birati manje i čvršće jagode jer one bolje zadržavaju oblik i kvalitet nakon što se zamrznu.

Pre nego što ih zamrznete, jagode treba dobro pripremiti. Najpre ih operite, uklonite peteljke i odbacite sve oštećene ili trule plodove. Za zamrzavanje koristite samo zrele i čvrste jagode.

Zatim ih pažljivo isperite pod mlazom hladne vode, jednu po jednu, kako biste uklonili nečistoće. Posle pranja, rasporedite jagode na papirne ubruse u jednom sloju i ostavite ih da se prirodno osuše bez trljanja ili pritiskanja, jer se na taj način lako može oštetiti njihova struktura.

