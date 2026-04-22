Ulaganje u zdravlje srca donosi dugoročne koristi za vaše zdravlje. Kardiolog dr Maheš Tekrival naglašava da je ključno usvojiti zdrave navike u 30-im i 40-im godinama, ali čak i kasnije promene mogu značajno poboljšati zdravlje srca.

Jedna od najštetnijih navika koju ističe kao prioritet za prekidanje jeste previše sedenja.

Hodanje i rad u bašti

Prema kardiologu dr Rigvedu Tadvalkaru, "predugo sedenje jedna je od najštetnijih navika za srce." Čak i osobe koje redovno vežbaju mogu imati sedeći način života ako ostatak dana provode neaktivno. Doktor upozorava: "Sedeći način života može dovesti do debljanja, loše cirkulacije, visokog krvnog pritiska i povećanog rizika od srčanih bolesti." Stoga kardiolozi preporučuju jednostavne načine za povećanje fizičke aktivnosti. Kardiolog predlaže hodanje, vožnju bicikla, plivanje ili rad u bašti kao jednostavne oblike aktivnosti. "Ustanite i plešite, radite kućne poslove, samo se krećite!", kaže doktor.

Prošetajte po kancelariji

Za one koji rade u kancelariji, doktori savetuju kratke pauze za istezanje, stajanje tokom razgovora telefonom i povremeno ustajanje i šetnju po kancelariji, jer je važno smanjiti neprekidno sedenje, a ne oslanjati se samo na jedan trening dnevno. Pored sedenja, dr Tekrival ističe za „Parade“ da su pušenje, loša ishrana, hronični stres, preskakanje lekarskih pregleda i negativan način razmišljanja ključni faktori koji povećavaju rizik od srčanih bolesti.

"Pušenje povećava rizik od krvnih ugrušaka i smanjuje protok krvi do srca, dok loša ishrana bogata zasićenim mastima i soli povećava krvni pritisak i holesterol", objašnjava dr Tekrival.

Takođe, upozorava da stalni stres može povisiti krvni pritisak i izazvati upale, dok preskakanje redovnih pregleda može dovesti do kasnog otkrivanja zdravstvenih problema.

Promena načina razmišljanja ključna je za dugoročno zdravlje srca. "Ljudi često traže brza rešenja, ali prava promena dolazi iz održivih, svakodnevnih izbora", zaključio je doktor.