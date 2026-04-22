I danas odzvanja misao koju je još pedesetih godina izrekla En Spenser Morou Lindberg u svojoj knjizi ,,Muscheln in Meiner Hand": „Ne mogu se sakupiti sve lepe školjke na plaži; može se sakupiti samo nekoliko, a lepše su kada ih je malo.“ Ta rečenica podseća na to da ih ne samo više cenimo, nego im možemo posvetiti i više pažnje.

Upravo takvu pažnju svaki kolekcionar poklanja retkim predmetima koje pronalazi na buvljacima ili u onlajn potrazi na najboljim vintage platformama, bez obzira na to šta sakuplja. Među najizraženijim globalnim trendovima u svetu ,,second hand" mode svakako su torbe, cenjene kao pravi dragulji prošlih vremena koje je danas gotovo nemoguće pronaći čak i u prodavnicama samih modnih kuća.

Reč je o uspomenama koje nose i snažnu održivu vrednost: pružiti novi život modnim dodacima (kao i odeći) koje je neko već posedovao, umesto kupovine potpuno novih komada. Ključ je, međutim, u pravilnoj nezi. Popravke, obnova i održavanje, bilo kod kuće ili uz pomoć stručnjaka poput zanatlija i obućara, osiguravaju da koža ostane mekana, očuvana i bez gubitka boje.

Drugim rečima, produženje života vintidž torbe, bila ona luksuzna ili ne, zadatak je koji pravi kolekcionari shvataju ozbiljno. Ipak, ne treba težiti savršenstvu: umereni tragovi korišćenja imaju svoj šarm, torba ih nosi takoreći kao priče iz prošlosti.

Saveti stručnjakinje za negu vintidž kožnih torbi

Mej Bertelot, direktorka za borbu protiv krivotvorina u kompaniji ,,Vinted" i stručnjakinja za luksuz i popravke, je otkrila za Vogue kako najbolje negovati vintidž kožne torbe. Otkrila je svoje trikove kako bi izgledale kao nove:

„Vintidž torbe su poput starih prijatelja, zaslužuju ljubav i brigu. Jednostavno nedeljno brisanje prašine i nečistoća, kao i pravilno skladištenje, mogu ih održati lepima i očuvanima godinama. Moj savet je da koristite odgovarajuće proizvode, posebno formulisane za određene materijale poput kože, brušene kože ili platna. I kod sredstava za čišćenje važi pravilo ‘manje je više’: koristite minimalne količine. Takođe savetujem izbegavanje izlaganja suncu i vlazi, kao i da ih, kada se ne koriste, uvek odlažete umotane u svileni papir.“

Briga koja se isplati i pri prodaji

Mnogi se u nekom trenutku odluče da prodaju torbu koju su voleli, ali je više ne koriste, kako bi dobila novu priliku kod nekoga ko će ceniti njen dizajn. Posebno kada se prodaje putem onlajn platformi, stanje predmeta igra ključnu ulogu: što je torba bolje očuvana, to je kupcu privlačnija.

Dodatna prednost? „Dobra nega povećava i tržišnu vrednost predmeta“, ističe Bertelotova.

Univerzalni saveti za čišćenje vintidž kožnih torbi

Bez obzira na materijal, prvo proverite uputstva za čišćenje. Zatim testirajte sredstvo na skrivenom delu torbe pre nego što ga primenite na vidljive površine.





Ljubav prema koži podrazumeva korišćenje nežnog hidratantnog sredstva za čišćenje iz specijalizovanih prodavnica. Uopšteno izbegavajte vodu i sapun, naročito kod prirodno obrađene kože.

Površinu čistite mekom krpom. Dobar trik je i korišćenje blazinice sa mlekom za skidanje šminke. Ne strada samo koža, i platno može biti osetljivo. Pomešajte blagi deterdžent s mlakom vodom i lagano četkom ili krpom uklonite nečistoće. Važno je očistiti celu površinu odjednom kako biste izbegli mrlje od vode. Ostavite da se potpuno osuši.





Ne zanemarujte metalne detalje: s vremenom ili zbog pogrešnih sredstava mogu izgubiti sjaj.





Očistite ih krpom od mikrovlakana i blagom mešavinom vode i sapuna, pazeći da ne dodirujete kožu.





Poslednji savet: ako niste sigurni kako tretirati određenu vrstu kože, obratite se profesionalcima. Zanatlije i modne kuće često nude doživotne usluge popravke. Istina, to ima svoju cenu, ali oni su najkompetentniji za pravilnu negu.

Bonus video: