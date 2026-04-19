U kojoj dobi zapravo počinjemo da starimo? Prema jednom istraživanju, starenje se dešava naglo tokom dve specifične životne faze.

Često se kaže da počinjemo da starimo onog trenutka kada se rodimo. Pomalo poput nasleđenog javnog duga po stanovniku, i starenje deluje kao svojevrsna sudbina od samog početka: neizbežan, stalan i linearan biološki proces.

No jedno istraživanje pokazalo je da starenje nije samo linearan proces kroz vreme, već prolazi kroz dve iznenadne ubrzane faze: tokom života postoje dva tačno određena trenutka kada starimo naglo. Kao dva talasa koji snažno i iznenada utiču na biološki proces.

Pogledajmo detaljnije u kojoj dobi počinjemo da starimo prema ovom istraživanju i kako da se ponašamo u tim fazama kako bismo kroz njih prošli što bolje.

Jedno istraživanje tvrdi da naglo starimo u dve određene životne dobi

Istraživanje objavljeno u časopisu Nature Aging, koje je sproveo tim istraživača sa Univerziteta Stanford u Kaliforniji, naglašava važnost toga da starenje ne posmatramo isključivo kao linearan proces, već da obratimo pažnju na nagle molekularne promene u telu, koje nisu rezultat sporog i kontinuiranog propadanja, već se dešavaju iznenada.

Učesnici istraživanja bili su uzrasta između 25 i 75 godina, a praćeni su u periodu od jedne do gotovo sedam godina u pojedinim slučajevima. Tokom tog vremena beleženi su markeri nelinearnog starenja koji su pokazali značajne poremećaje u organizmu.

Rezultati su pokazali u kojoj dobi zapravo počinjemo ozbiljnije da starimo, izdvajajući posebno dve starosne grupe u kojima dolazi do naglog ubrzanja starenja: prvi značajan pomak dešava se oko 44. godine, a zatim sledi dodatna faza biološkog pada oko 60. godine.

I žene i muškarci počinju značajnije da stare oko 44. godine

Period srednjih četrdesetih godina prepoznat je kao prvi veliki skok u opadanju telesnih funkcija. U početku su naučnici smatrali da je to povezano s perimenopauzom kod žena, ali dalja analiza pokazala je da se isti vrhunac starenja oko 44. godine javlja i kod muškaraca.

Prvi talas starenja odnosi se na zdravlje kardiovaskularnog sistema, kao i na metabolizam kofeina, alkohola i masti. Takođe, koža i mišići u tom uzrastu počinju da pokazuju prve značajnije znakove propadanja.

U 60. godini dolazi do drugog vrhunca starenja

Istraživanje pokazuje da se oko 60. godine događa drugi nagli skok starenja, koji posebno utiče na imunološki odgovor, funkciju bubrega i metabolizam ugljenih hidrata. Kardiovaskularni sistem nastavlja da stari, a dodatne promene vidljive su i na koži i mišićima.

Životni stil pomaže da starimo kvalitetnije

Budući da je reč o načnom istraživanju, rezultati se temelje na statističkim pokazateljima. Dob od 44 i 60 godina treba shvatiti kao okvirnu, jer način života i ponašanje mogu uveliko da utiču na starenje; i pozitivno i negativno.

Kako stariti na najbolji mogući način? Važno je početi već oko 40. godine

Cilj istraživanja nije izazvati zabrinutost, već ponuditi smernice za delovanje. Na primer, budući da je gubitak mišićne mase jedan od ključnih elemenata prvog talasa starenja, preporučuje se povećati fizičku aktivnost već od 40. godine, s naglaskom na trening snage kako bi se očuvala mišićna masa i ublažio pad oko 44. godine.

Ishrana je takođe ključan saveznik u procesu starenja: smanjenje unosa alkohola, masti i kofeina može pomoći telu da se lakše nosi s promenama oko 44. godine, kada više ne može optimalno da ih metabolizuje. Nakon 60. godine, dodatna pažnja prema unosu ugljenih hidrata predstavlja još jednu važnu strategiju.

Naravno, to neće zaustaviti biološki sat. Ali može pomoći da svoju dob živimo na najbolji mogući način, prenosi Vogue.

Bonus video: