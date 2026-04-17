Đumbir sadrži gingerole, supstance koje opuštaju mišiće creva i omogućavaju brži prolazak hrane kroz sistem, pri čemu povoljno deluje i na upalne procese u stomaku.

Limun doprinosi alkalizaciji organizma; iako je kiselog ukusa, u telu ima alkalno dejstvo i podstiče jetru da stvara više žuči, što je važno za razgradnju masti.

Topla voda deluje opuštajuće na digestivni trakt i pomaže u sprečavanju grčeva koji dovode do stvaranja gasova.

Za najbolji efekat važno je koristiti sveže sastojke. U šolju stavite oko dva centimetra narendanog svežeg đumbira. Zatim ga prelijte vodom koja nije ključala, već je zagrejana na približno 80 stepeni, kako bi se sačuvala njegova korisna svojstva. Ostavite da odstoji između pet i deset minuta kako bi đumbir otpustio svoje aktivne sastojke. Nakon toga dodajte sok od pola limuna, jer su vitamini osetljivi na visoke temperature. Po želji možete dodati i prstohvat kurkume radi dodatnog antiinflamatornog dejstva.

Najpogodnije vreme za konzumaciju ovog napitka je ujutru na prazan stomak ili dvadesetak minuta nakon obilnijeg obroka. Već nakon prve šolje može se osetiti olakšanje, a probava postaje efikasnija.

Potrebno je imati u vidu da se đumbir i kurkuma ne preporučuju osobama koje uzimaju lekove za razređivanje krvi, imaju kamen u žuči ili su na terapiji za dijabetes. Pre konzumacije preporučuje se konsultacija sa lekarom.

Video: