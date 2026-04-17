Mađarske prženice razlikuju se od klasičnih po tome što nisu gnjecave niti natopljene uljem, već imaju hrskavu koricu i puniji ukus. Tajna je u jednom detalju, a to je rendani sir se ne koristi samo kao fil, već se stavlja spolja, direktno na hleb, čime se dobija zapečena i hrskava površina.

Da bi prženice uspele, važno je koristiti malo suvlji hleb, jer svež lako upija tečnost i raspada se. Takođe, kriške ne treba dugo držati u mleku, pa je dovoljno kratko umakanje kako bi omekšale, ali zadržale strukturu.

Veliku ulogu igra i temperatura ulja, jer ono treba da bude dovoljno zagrejano da sir odmah počne da se peče i formira zaštitni sloj, koji sprečava prekomerno upijanje masnoće.

Jedna od najčešćih grešaka je priprema više komada odjednom. Prženice je najbolje praviti jednu po jednu i odmah ih stavljati u tiganj, jer ako stoje pre prženja, postaju mekane i upijaju više ulja.

Upravo taj spoljašnji sloj od sira čini razliku. Ne samo da daje poseban ukus, već i deluje kao barijera koja zadržava unutrašnjost mekanom, a spoljašnjost hrskavom.