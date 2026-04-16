Čišćenje ćoškova u rerni često je najteži deo, jer se tu masnoća i zagoreli ostaci najviše nakupljaju i teško im se pristupa. Ipak, uz nekoliko jednostavnih trikova, i ti delovi mogu da zablistaju bez mnogo muke.

Najefikasniji trik

Najefikasniji kućni trik je kombinacija sode bikarbone i sirćeta. Napravi gustu pastu od sode i malo vode, pa je nanesi direktno u ćoškove i na tvrdokorne mrlje. Ostavi da deluje bar 20–30 minuta, a zatim poprskaj sirćetom. Doći će do blage reakcije koja pomaže da se prljavština razgradi.

Nakon toga uzmi staru četkicu za zube ili mali sunđer i detaljno izribaj uglove rerne, jer baš oni zahtevaju precizno čišćenje gde krpa ne može da dohvati.

Dodatni saveti

Ako su naslage jače, možeš da ubaciš i posudu sa vrućom vodom i limunom u rernu, pa da je uključiš 10–15 minuta na nisku temperaturu. Para će omekšati masnoću, pa će ćoškovi biti mnogo lakši za čišćenje.

Na kraju prebriši sve vlažnom krpom i osuši. Redovno održavanje posle svake jače upotrebe rerne sprečava da se prljavština uopšte "zalepi" u ćoškovima.



