Jagode su jedno od najomiljenijih voća, posebno tokom proleća i leta, ali pre nego što ih pojedete, važno je da znate kako da ih pravilno operete jer to utiče na vaše zdravlje. Zbog načina uzgoja, jagode često sadrže ostatke pesticida i drugih nečistoća, pa ih je neophodno temeljno oprati.

Zašto su jagode pune pesticida?

Jagode rastu nisko pri zemlji i lako dolaze u kontakt sa prljavštinom, bakterijama i vlagom. Upravo zbog toga se često tretiraju pesticidima kako bi bile zaštićene od štetočina i kvarenja.

Tokom berbe, transporta i prodaje, dodatno dolaze u kontakt sa različitim površinama i rukama. Zbog svega toga, jagode se često nalaze na listi voća sa najvećom količinom pesticida.

Neoprane jagode mogu sadržati:

· ostatke pesticida

· bakterije

· nečistoće i mikroorganizme.

Iako povremena konzumacija možda nije opasna, redovno konzumiranje loše opranih jagoda može predstavljati rizik, posebno za decu i osetljive osobe.

Kako pravilno oprati jagode

Ako želite da uklonite pesticide i sačuvate svežinu jagoda, pratite ove savete:

1. Ne skidajte peteljke pre pranja

U suprotnom, jagode će upiti vodu i izgubiti ukus i teksturu.

2. Potopite jagode u hladnu vodu

Stavite ih u veću posudu i ostavite 5 do 10 minuta, uz lagano mešanje.

3. Dodajte prirodna sredstva (po želji)

Možete dodati kašiku sirćeta ili sode bikarbone za dodatno uklanjanje bakterija i pesticida.

4. Isperite pod mlazom vode

Nakon potapanja, dobro ih isperite hladnom vodom.

5. Osušite ih pravilno

Rasporedite jagode na papirni ubrus ili čistu krpu da se osuše.

6. Tek na kraju uklonite peteljke

Na ovaj način zadržavaju svežinu i ukus.

Najčešća greška koju svi prave

Najveća greška je pranje jagoda unapred i njihovo dugo držanje u frižideru. Vlaga ubrzava kvarenje i može dovesti do razvoja buđi. Jagode perite samo neposredno pre konzumacije.

