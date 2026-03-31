Prirodni luk ima ujednačen prelaz od bele glavice ka zelenom delu, dok se kod tretiranog luka često mogu uočiti bele tačke koje ukazuju na prisustvo pesticida. Takođe, prirodni luk je savitljiv i elastičan, dok hemijski tretiran luk deluje krto i uspravno.

Izbegavajte vezice koje su oprane i dugo stajale u vodi, jer brzo gube vitamine. Luk je najbolje kupovati prekriven zemljom, jer tako duže zadržava svežinu.

Kada ga donesete kući, nemojte ga odmah prati pošto to može ubrzati kvarenje. Čuvajte ga u frižideru, umotanog u papirni ubrus i odloženog u kesu sa rupicama. Pre upotrebe, operite ga u vodi sa sodom bikarbonom.

Za ukusan obrok, mladi luk se odlično slaže sa hlebom ili jajima, ali ga treba konzumirati umerenije jer u većim količinama može biti previše jak za želudac.

