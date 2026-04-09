Vaskršnja jaja će biti kao slikarsko platno: Probajte farbanje jaja krep papirom, umetnost naših baka

Izbegnete klasične boje iz kesice

Autor:  Slobodanka Ćorić
09.04.2026.11:10
Vaskršnja jaja će biti kao slikarsko platno: Probajte farbanje jaja krep papirom, umetnost naših baka
Isprobajte kreativnu metodu farbanja vaskršnjih jaja krep papirom i sirćetom za unikatan mermerni efekat koji će oduševiti sve ukućane.

Pripreme za najradosniji hrišćanski praznik uveliko traju, a farbanje jaja je trenutak kojem se najviše raduju sve generacije. Ako želite da ove godine vaša trpeza izgleda drugačije i da izbegnete klasične boje iz kesice, isprobajte nesvakidašnju metodu sa krep papirom.

Ova tehnika je jednostavna, a krajnji rezultat su jaja koja izgledaju kao da su ručno oslikana vodenim bojama ili mermernim šarama.

Šta vam je potrebno?

Da biste napravili ova mala umetnička dela, pripremite sledeće sastojke:

  • Krep papir (više različitih boja za bolji efekat)
  • Sirće (alkoholno)
  • Bela jaja (na njima su boje intenzivnije) ili obična domaća jaja
  • Plastična flaša (kojoj možete odseći vrh) u koju ćete slagati jaja

Postupak farbanja korak po korak

Priprema papira: Isecite krep papir na komade ili trake. Možete kombinovati više boja na jednom jajetu za dramatičniji izgled.

Kupka od sirćeta: Sipajte alkoholno sirće u dublju posudu i u njega potopite isečene delove krep papira. Sirće će pomoći da se pigment iz papira "otvori" i trajno veže za ljusku.

Uvijanje: Skuvana i još uvek topla jaja pažljivo umotajte u natopljeni krep papir. Možete stavljati sloj preko sloja različitih boja.

Farbanje jaja krep papirom Foto: Printscreen/YouTube/Luxi de Luxi

Slaganje u flašu: Ovako umotana jaja ređajte u flašu jedno na drugo. Ovaj korak je ključan jer će se boje pod uticajem gravitacije i sirćeta polako slivati jedno na drugo, kreirajući neverovatne prelive.

Mirovanje i sjaj: Ostavite jaja da odstoje oko pola sata (30 minuta). Nakon toga ih pažljivo odmotajte. Kada se potpuno osuše, premažite ih krpom na koju ste naneli malo ulja ili masti kako biste dobili visoki sjaj i istakli intenzitet boja.

Ova metoda nije samo efikasna, već je i prava zabava za celu porodicu. Pustite mašti na volju i dozvolite da se boje prelivaju baš onako kako tradicija novog početka nalaže.

