Veliki četvrtak, jedan od najvažnijih dana uoči Uskrsa, u našem narodu nije samo verski praznik, već i vreme kada se dom temeljno čisti i priprema za najveći hrišćanski praznik.

Ovaj običaj prenosi se generacijama i nosi snažnu simboliku - veruje se da se tog dana ne čisti samo kuća, već i duša.

Zašto se baš tada čisti?

U tradiciji pravoslavlje, Veliki četvrtak obeležava uspomenu na Tajnu večeru, ali i početak najtišeg i najdubljeg dela Velike nedelje.

Zato se veruje da:

sve što se očisti tog dana donosi mir i blagostanje

iz kuće se „izbacuje“ loša energija i nesloga

dom treba da bude spreman za Vaskrs - čist, uredan i spokojan

Naši stari govorili su: „Kako ti je kuća na Veliki četvrtak, takva će ti biti cela godina.“

Čisti se i kuća i dvorište

Nekada se nije čistio samo enterijer, već i celo domaćinstvo.

Obavezno se:

peru podovi i briše prašina

sređuju ormari i izbacuju nepotrebne stvari

čisti dvorište, kapija i prilaz kući

sređuje bašta i okućnica

Verovalo se da dom treba da „prodiše“ pred praznik, kako bi u njega ušla nova energija i radost.

Poseban običaj - farbanje jaja

Veliki četvrtak je u mnogim krajevima i dan kada se farbaju prva uskršnja jaja.

Prvo jaje, obično crvene boje, naziva se „čuvarkuća“ i čuva se tokom cele godine kao simbol zaštite doma i porodice.

Dan mira i tišine

Osim rada, ovaj dan nosi i posebnu atmosferu smirenosti.

Izbegavaju se:

svađe i teške reči

buka i galama

teški poslovi nakon večeri

Naglasak je na miru, porodici i pripremi za Uskrs.