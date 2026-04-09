Veliki četvrtak, jedan od najvažnijih dana uoči Uskrsa, u našem narodu nije samo verski praznik, već i vreme kada se dom temeljno čisti i priprema za najveći hrišćanski praznik.
Ovaj običaj prenosi se generacijama i nosi snažnu simboliku - veruje se da se tog dana ne čisti samo kuća, već i duša.
Zašto se baš tada čisti?
U tradiciji pravoslavlje, Veliki četvrtak obeležava uspomenu na Tajnu večeru, ali i početak najtišeg i najdubljeg dela Velike nedelje.
Zato se veruje da:
- sve što se očisti tog dana donosi mir i blagostanje
- iz kuće se „izbacuje“ loša energija i nesloga
- dom treba da bude spreman za Vaskrs - čist, uredan i spokojan
Naši stari govorili su: „Kako ti je kuća na Veliki četvrtak, takva će ti biti cela godina.“
Čisti se i kuća i dvorište
Nekada se nije čistio samo enterijer, već i celo domaćinstvo.
Obavezno se:
- peru podovi i briše prašina
- sređuju ormari i izbacuju nepotrebne stvari
- čisti dvorište, kapija i prilaz kući
- sređuje bašta i okućnica
Verovalo se da dom treba da „prodiše“ pred praznik, kako bi u njega ušla nova energija i radost.
Poseban običaj - farbanje jaja
Veliki četvrtak je u mnogim krajevima i dan kada se farbaju prva uskršnja jaja.
Prvo jaje, obično crvene boje, naziva se „čuvarkuća“ i čuva se tokom cele godine kao simbol zaštite doma i porodice.
Dan mira i tišine
Osim rada, ovaj dan nosi i posebnu atmosferu smirenosti.
Izbegavaju se:
- svađe i teške reči
- buka i galama
- teški poslovi nakon večeri
Naglasak je na miru, porodici i pripremi za Uskrs.
