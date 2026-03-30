Nova istraživanja pokazuju da samo jedna čaša mleka dnevno može imati značajan uticaj na zdravlje. Prema studiji objavljenoj u časopisu „Nutrients“, svakodnevni unos oko 180 ml mleka (jedna čaša) povezan je sa manjim rizikom od moždanog udara kod odraslih između 30 i 79 godina.

Istraživači iz Japana napravili su desetogodišnji model koji pokazuje šta bi se desilo kada bi ljudi povećali unos mlečnih proizvoda. Rezultati sugerišu da bi rizik od moždanog udara mogao da se smanji za oko 7 odsto, dok bi u nekim grupama smanjenje išlo i do 10,6 odsto.

Iako studija nije pratila konkretne pacijente, već koristila statističke modele, rezultati su i dalje značajni. Procene pokazuju da bi povećanje konzumacije mleka moglo da spreči više od 120.000 slučajeva moždanog udara i desetine hiljada smrtnih ishoda u narednoj deceniji.

Razlog za ovaj efekat leži u sastavu mleka. Ono je bogato važnim mineralima poput kalcijuma, kalijuma i magnezijuma, koji pomažu u regulaciji krvnog pritiska i poboljšavaju cirkulaciju. Upravo ovi faktori igraju ključnu ulogu u smanjenju rizika od moždanog udara.

Slični rezultati potvrđeni su i u drugim istraživanjima, uključujući studije iz Kine, koje ukazuju da veći unos mlečnih proizvoda može značajno smanjiti rizik od određenih tipova moždanog udara.

