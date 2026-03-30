Sigurno se sećate čuvenog Zumbul-age iz popularne serije „Sulejman Veličanstveni“? Bio je jedan od najupečatljivijih likova, odmah posle Sulejmana i Hurem, a njegova pojava i ponašanje ostali su urezani u pamćenje gledalaca.

Taj lik igrao je turski glumac Selim Bajraktar, koji danas izgleda potpuno drugačije nego u seriji i upravo to je iznenadilo mnoge.

Dok je u seriji "Sulejman Veličanstveni" bio obrijan i skrivao kosu, danas, u stvarnom životu, Selim ima dugu kosu i bradu, što mu daje potpuno novi imidž. Iako ima 50 godina, mnogi kažu da izgleda bolje nego ikada. Seda kosa mu je, prema mišljenju obožavalaca, samo dodala šarm, a na društvenim mrežama često pokazuje luksuzan stil života, ljubav prema elegantnim odelima i posvećenost treningu.

Njegova životna priča je jednako zanimljiva kao i njegov izgled. Rođen je u iračkom gradu Kirkuk, a tokom poslednjih dana Iransko-iračkog rata kao dečak je bio regrutovan u vojsku. Porodica ga je potom ilegalno vratila u Tursku, gde je nastavio školovanje i diplomirao 2000. godine. Nedugo zatim započeo je karijeru u pozorištu, a od 2006. godine i na televiziji i filmu.

Kada je reč o privatnom životu, dugo je bio u vezi sa muzičarkom Biter Bajraktar, ali su detalji njihove veze ostali nepoznati. Nakon raskida, ponovo je pronašao ljubav sa glumicom Emel Karakose, s kojom se venčao 1. maja 2023. godine.

