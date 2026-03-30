U susret Uskrs, mnogi traže nove i kreativne načine da ukrase jaja, a jedna metoda ove godine postala je pravi hit na društvenim mrežama. Jedna žena je pokazala jednostavan trik za farbanje jaja koji daje mermerni efekat.

Za ovu tehniku potrebna su samo tri sastojka koja već imate kod kuće: jestiva boja za kolače, sirće i suncokretovo ulje.

Jaja se skuvaju i ohlade. Zatim se priprema boja mešanjem vode, jestive boje i malo sirćeta. Sirće pomaže da se boja bolje primi za ljusku i bude intenzivnija. Ključni trik za mermerni izgled je da se pre potapanja u boju svako jaje premaže tankim slojem ulja. Pošto se ulje i voda ne mešaju, na ljusci se stvaraju nepravilni oblici na koje se boja ne hvata. Upravo to stvara prepoznatljiv mermerni uzorak. Nakon nekoliko minuta u boji, jaja se vade i suše. Za dodatni sjaj, preporučuje se da se na kraju lagano prebrišu sa par kapi ulja (pogledajte video).

Ova metoda savršeno se uklapa u trend prirodnog farbanja jaja, koji je sve popularniji. Iako se može koristiti kupovna boja, isti efekat se može postići i prirodnim bojama poput ljuske luka, cvekle ili kurkume.

