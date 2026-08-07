Ovan

Subota vam donosi priliku da se odmorite od obaveza i posvetite onome što vas iskreno raduje. Bićete puni energije i spremni za nova iskustva, pa je odličan trenutak za druženje ili kraći izlet. U ljubavi vas očekuju prijatni trenuci i mogućnost da produbite odnos sa voljenom osobom. Slobodni Ovnovi mogli bi upoznati nekoga ko će odmah privući njihovu pažnju.

Bik

Pred vama je miran i prijatan dan koji će vam doneti osećaj zadovoljstva. Prijaće vam vreme provedeno sa porodicom ili bliskim prijateljima. Finansijska situacija ostaje stabilna, a jedna dobra ideja mogla bi da vam koristi u narednom periodu. U ljubavi vas očekuju nežnost, razumevanje i iskrena podrška.

Blizanci

Subota donosi mnogo komunikacije, zanimljivih susreta i vedrog raspoloženja. Vaša harizma i smisao za humor privlačiće ljude gde god da se pojavite. U ljubavi budite spontani i otvoreni za nova iskustva. Veče je idealno za izlazak ili druženje sa dragim osobama.

Rak

Danas ćete želeti više mira i vremena za sebe. Intuicija će vam pomoći da sagledate jednu situaciju iz drugačijeg ugla. Porodica i dom biće u centru pažnje, a razgovor sa bliskom osobom doneće vam veliko olakšanje. U ljubavi vas očekuju toplina i razumevanje.

Lav

Vaša energija i samopouzdanje danas dolaze do izražaja. Bićete u centru pažnje i lako ćete ostvarivati kontakte sa ljudima. U ljubavi vas očekuju romantični trenuci i prijatno iznenađenje. Iskoristite dan za zabavu, kreativnost i aktivnosti koje vas ispunjavaju.

Devica

Subota je idealna za odmor i oslobađanje od svakodnevnog stresa. Nemojte dozvoliti da vas sitnice opterećuju. U ljubavi će iskren razgovor doneti više bliskosti i poverenja. Posvetite više pažnje svom zdravlju i opuštanju.

Vaga

Pred vama je dan ispunjen harmonijom i lepim susretima. Moguće je da ćete obnoviti kontakt sa osobom koju dugo niste videli. U ljubavi vas očekuju romantika, nežnost i zajednički planovi za budućnost. Prijaće vam boravak u prirodi ili prijatno društvo.

Škorpija

Subota vam donosi snažnu intuiciju i unutrašnji mir. Lakše ćete razumeti postupke ljudi oko sebe i doneti odluke koje će vam koristiti. U ljubavi budite otvoreni i pokažite emocije – iskrenost će dodatno učvrstiti vaš odnos. Veče je idealno za opuštanje.

Strelac

Dan je ispunjen optimizmom i željom za avanturom. Moguće je spontano putovanje, zanimljiv poziv ili susret koji će vam popraviti raspoloženje. U ljubavi vas očekuju vedri i opušteni trenuci. Prepustite se lepim događajima bez previše planiranja.

Jarac

Subota vam donosi priliku da usporite i napunite baterije. Posvetite više vremena sebi i ljudima koje volite. Jedan razgovor može vam pomoći da jasnije sagledate svoje planove. U ljubavi pokažite više nežnosti i ne skrivajte osećanja.

Vodolija

Neočekivani događaji uneće osveženje u vaš dan. Vaša kreativnost i originalnost dolaze do izražaja, a nova poznanstva mogu biti veoma inspirativna. U ljubavi budite spontani i otvoreni za prijatna

iznenađenja. Dan je odličan za druženje i zabavu.

Ribe

Subota vam donosi mir, inspiraciju i potrebu da se posvetite sebi. Prijaće vam vreme provedeno u prirodi, uz omiljenu knjigu ili sa osobama koje vas razumeju. U ljubavi vas očekuju nežni trenuci, iskrena podrška i osećaj sigurnosti. Veče završite u opuštenoj atmosferi kako biste napunili energiju za naredne dane.

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