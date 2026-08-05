Dok mnoge poznate dame leto provode daleko od očiju javnosti ili fotografije sa odmora pažljivo obrađuju pre objavljivanja, Keli Bruk nema problem da pokaže kako zaista izgleda. Britanska televizijska zvezda i manekenka (46) trenutno uživa u Italiji sa suprugom Džeremijem Parisijem, a fotografije sa jahte za kratko vreme obišle su društvene mreže. Keli je zablistala u bikiniju sa leopard printom, sa kosom podignutom u neobaveznu punđu i velikim sunčanim naočarima. Pozirala je za kormilom broda, na pramcu jahte i u društvu supruga Džeremija i njegove rođake Stele, koja je zabeležila njihove zajedničke trenutke.

Par je u Italiju doputovao povodom četvrte godišnjice braka. Iskoristili su priliku da ponovo posete Civitavekiju, gradić nedaleko od Rima u kojem su 2022. godine izgovorili sudbonosno „da“. Na Instagramu su podelili romantične fotografije sa mesta venčanja uz šaljiv opis da je reč o „foto-sešnu koji niko nije tražio“, zahvalivši rođaki Steli na fotografijama.

Kelli i Džeremi zajedno su već 11 godina, a njihova ljubavna priča počela je sasvim neočekivano - ona mu je prva poslala poruku na Instagramu. U to vreme italijanski model gotovo da nije govorio engleski, pa su se u prvim mesecima veze sporazumevali na engleskom, francuskom i italijanskom jeziku.

Ono što je, ipak, privuklo najviše pažnje jesu Kellyine fotografije u bikiniju. Godinama otvoreno govori da ne želi da juri nerealne standarde lepote i da se najbolje oseća kada prihvati svoje telo. Britanski mediji često pišu da danas ima gotovo 90 kilograma, ali ona zbog toga nikada nije skrivala svoje obline, već ih nosi sa samopouzdanjem. U vremenu kada su društvene mreže prepune filtera i obrađenih fotografija, Kelly Brook ostaje dosledna sebi. Upravo zato mnogi njene letnje fotografije vide kao podsetnik da privlačnost nema jednu veličinu i da samopouzdanje često izgleda lepše od bilo koje dijete.