Malo je poznato da holivudski glumac Rami Malek ima brata blizanca, Samija, koji je od njega mlađi svega nekoliko minuta. Za razliku od svog brata, koji je izgradio uspešnu glumačku karijeru i osvojio Oskara, Sami se ne bavi glumom, već radi kao učitelj i uglavnom se kloni medija.

Braća su veoma bliska, a zajedno su se pojavila na dodeli Zlatnih globusa 2019. godine, kada su mnogi bili iznenađeni njihovom sličnošću. Rami je kasnije govorio o njihovom odnosu i podelio simpatičnu anegdotu iz školskih dana, otkrivajući koliko su povezani.

„Imao je problema s jednim ispitom i od njega mu je zavisila cela godina. Profesorka mu je rekla da će položiti ispit ako izvede monolog iz grčke tragedije. Ja sam tada već išao u školu glume i, kakva slučajnost, znao sam jedan takav monolog. Sutradan sam došao i izveo ga, a profesorka me je kasnije izvela iz učionice“, dodao je.

„Bila je sumnjičava i pitala me kada sam sve to naučio. Rekao sam joj da mi je to samo hobi, a ona me je zamolila da monolog izvedem i na njenom sledećem času. Pitao sam je da li sam položio ispit, a kada mi je potvrdila, rekao sam da hitno moram da idem. I tako je moj brat položio taj predmet. Kasnije smo to i proslavili“, zaključio je Rami.

Rami i Sami imaju i stariju sestru Jasminku, koja je lekarka u urgentnom centru. Ona se uglavnom drži podalje od javnosti, ali se povremeno pojavljivala na događajima sa svojim slavnim bratom. Rami je ranije u šali govorio da su njihovi roditelji verovatno najponosniji upravo na nju, s obzirom na to da se bavi poslom u kojem direktno spasava ljudske živote.

Braća i sestra odrasli su u porodici egipatskog porekla. Njihovi roditelji, Neli i Said Malek, bili su imigranti iz Egipta. Majka je radila kao računovođa, dok je otac bio turistički agent i vodič. Rami je posebno govorio o tome koliko je njegov otac uticao na njegovu ljubav prema književnosti i filmovima.

Iako je rođen i odrastao u Kaliforniji, Rami je odrastao uz snažan uticaj egipatskog porekla i koptske pravoslavne vere. U detinjstvu je kod kuće govorio egipatski arapski, a kasnije je pričao i o tome da mu je bilo teško da izgradi osećaj identiteta dok je odrastao kao Amerikanac prve generacije.

Danas je Rami jedan od najpoznatijih glumaca svoje generacije, dok njegov brat Sami živi mnogo mirnijim životom daleko od holivudskih reflektora. Ipak, njih dvojica su ostali veoma bliski, a njihova neobična sličnost i dalje privlači pažnju javnosti.