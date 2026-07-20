Punjene paprike su nezaobilazno letnje jelo, ali francuski način pripreme razlikuje se od tradicionalnog recepta po nekoliko jednostavnih detalja koji nadev čine mekšim i sočnijim.

Umesto prezli koriste bajat hleb

Jedna od najvećih razlika je u pripremi fila. Umesto prezli, Francuzi u smesu dodaju bajat hleb koji prethodno natope u malo mleka ili vode, a zatim ga ocede i umešaju sa mlevenim mesom. Tako hleb tokom pečenja zadržava vlagu, pa nadev ostaje vazdušast i pun ukusa.

Povrće prvo kratko proprže

Luk i ostalo povrće ne stavljaju sirove u fil. Najpre ih kratko prodinstaju na maslinovom ulju, čime postaju mekši i aromatičniji, a cela smesa dobija bogatiji ukus.

Malo sira za kremastiji nadev

Još jedan detalj koji često primenjuju jeste dodavanje male količine rendanog sira, poput grijera ili ementalera. Sir daje filu kremastiju teksturu, a po želji se može posuti i preko paprika pred kraj pečenja kako bi se stvorila zlatna, hrskava korica.

Peku ih u rerni

Za razliku od recepta u kojem se paprike kuvaju u sosu, Francuzi ih najčešće peku u rerni. Na taj način paprike ostaju čvrste, a nadev zadržava sočnost i intenzivan ukus.

Ako želite da isprobate nešto drugačije, ovaj jednostavan trik sa bajatim hlebom mogao bi da bude upravo ono što će vaše punjene paprike učiniti još ukusnijim i sočnijim.