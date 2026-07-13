Američki glumac Čed Majkl Marej (45) bio je početkom dvehiljaditih jedan od najpopularnijih televizijskih glumaca zahvaljujući ulogama u serijama "One Tree Hill" i "Gilmore Girls". Mnogi su tada verovali da ga čeka velika holivudska karijera, ali se njegov profesionalni put nije odvijao onako kako se očekivalo.

Poslednjih godina bio je manje prisutan u javnosti, ali ga je uloga u hit seriji "Sullivan's Crossing" ponovo vratila u centar pažnje. Na društvenim mrežama mnogi komentarišu da glumac danas izgleda gotovo isto kao pre dve decenije, a pojedini smatraju da izgleda čak bolje nego u vreme kada je važio za jednog od najvećih tinejdžerskih idola.

Brak koji je trajao samo pet meseci

Tokom snimanja serije "One Tree Hill" zaljubio se u koleginicu Sofiju Buš. Posle kratke veze venčali su se, ali je njihov brak potrajao svega pet meseci.

Nakon razvoda pojavile su se glasine da je razlog bio njegova prevara i povezivali su ga sa Paris Hilton, što je glumac više puta demantovao.

Sofija Buš je kasnije izjavila da je razvod za nju bio izuzetno bolan, dok je godinama kasnije priznala da su oboje bili veoma mladi i da verovatno nisu bili spremni za brak.

I Marej je kasnije govorio da ga je razvod duboko pogodio i da je jedno vreme verovao da više nikada neće moći da izgradi ozbiljnu vezu.

Sreću je pronašao iz drugog pokušaja

Posle raskida sa glumicom Kenzi Dalton, sa kojom je bio u vezi sedam godina, Čed je ljubav pronašao sa glumicom Sarom Romer.

Par se venčao 2015. godine, iste godine dobili su sina, dve godine kasnije još jedno dete, a 2023. porodica je postala bogatija za ćerku.

Danas glumac vodi mirniji porodični život, dok ga publika ponovo gleda u novim televizijskim projektima.

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