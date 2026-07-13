Proteklih dana princ Hari našao se u centru pažnje zbog niza događaja tokom boravka u Velikoj Britaniji. Dok je s jedne strane doživeo veliki pravni poraz koji bi mogao skupo da ga košta, s druge je, prema pisanju britanskih medija, uspeo da organizuje susret svoje dece sa kraljem Čarlsom i kraljicom Kamilom posle nekoliko godina.

Sve je počelo problemima oko smeštaja. Iako je u početku objavljeno da će princ Hari boraviti u Bakingemskoj palati, plan je ubrzo promenjen zbog renoviranja palate i organizacionih poteškoća.

Najveći udarac usledio je na sudu, gde je odbijena njegova tužba protiv izdavačke kuće „Associated Newspapers“, vlasnika lista „Daily Mail“. Sudija Metju Niklin zaključio je da tvrdnje tužilaca nisu potkrepljene dovoljnim dokazima.

Sudski troškovi 17,5 miliona evra

Posle izgubljenog spora, Hari i ostali tužioci mogli bi da snose sudske troškove koji se procenjuju na čak 17,5 miliona evra. Iako postoji mogućnost žalbe, troškovi bi, prema navodima medija, mogli da dospeju na naplatu u roku od dve nedelje nakon konačne odluke suda.

Među ostalim tužiocima nalaze se i muzička zvezda Elton Džon, glumica Elizabet Harli i aktivistkinja Doren Lorens.

Izvori bliski kraljevskoj porodici tvrde da Hari trenutno ima velike finansijske obaveze zbog visokih troškova obezbeđenja i dve hipoteke za kuću u Kaliforniji, zbog čega bi mu plaćanje ovako velikog iznosa predstavljalo ozbiljan problem.

Pojedini britanski mediji navode i da Megan Markl navodno nije zadovoljna razvojem situacije, jer od početka nije podržavala ovu pravnu bitku.

Bivši sudija Kolin Kembel objasnio je da izdavačka kuća može da zatraži naplatu od bilo kog tužioca za kojeg proceni da je finansijski najspremniji da podmiri dug.

Ipak, kraj posete doneo je lepe vesti

Uprkos problemima, Hari je kraj boravka u Britaniji obeležio porodičnim susretom. Megan, princ Arči i princeza Lilibet doputovali su iz Portugala, gde su bili na odmoru, kako bi se sastali sa kraljem Čarlsom i kraljicom Kamilom u njihovoj rezidenciji Hajgrouv.

Bio je to prvi susret kralja sa unucima posle četiri godine. Hari se tokom posete nije sastao sa bratom, princem Vilijamom, koji je istog dana prisustvovao polo turniru u Vindzoru.

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