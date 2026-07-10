Britanska pevačica Lili Alen privukla je poglede na svečanoj dodeli nagrada Silver Clef u londonskom Rojal Albert Holu.

Na crvenom tepihu zablistala je, ali i iznenadila hrabrim modnim odabirom, gde je umesto gornjeg dela stigla samo u brushalteru.

Popularna pevačica još je jednom pokazala svoju zavidnu liniju kada je na dodeli nagrada obukla upečatljivu crnu kombinaciju te dala do znanja da uživa u provokativnim modelima. Oduševila je tako u otkrivajućem, dubokom crnom čipkastom braletteu i odgovarajućoj suknji s elegantnim šlepom.

41-godišnja zvezda izgled je upotpunila crnim potpeticama, dok je svoju tamnu kosu elegantno podignula u trendy izdanju te je sve ukrasila minđušama s dijamantima. Na dodeli je i slavila, preuzevši nagradu Icon, nakon izlaska njenog popularnog albuma “West End Girl”.

Alen je sada i na rasprodatoj turneji po Velikoj Britaniji, a nedavno je odgovorila na kritike obožavatelja jer su je optužili da su ulaznice preskupe za nešto više od sat vremena koncerta, kao i da se ne obraća publici tokom nastupa.

“Koncert se oduvek predstavljao kao ‘Lily Allen izvodi West End Girl’. Kasnila sam nekoliko minuta jer su mi se helanke skidale i morala sam ih presvući. Koncert traje nešto više od sat vremena jer je to samo celi album. Moj umetnički izbor je da ne razgovaram s publikom, četvrti zid pomaže u pripovedanju. Većina ljudi smatra da je to učinkovito. Ne želim da se iko oseća prevareno. Svi na ovoj turneji stvarno naporno rade kako bi ljudima pružili najbolji mogući koncert i izuzetno sam ponosna na to”, poručila je na X-u pre nekoliko dana.

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