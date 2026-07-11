U želji da prikriju višak kilograma, mnoge žene nesvesno posežu za preširokom odećom, tamnim jednobojnim kombinacijama i bezobličnim krojevima. Međutim, takvi modni izbori često stvaraju suprotan efekat, jer vizuelno dodaju volumen i narušavaju sklad telesnih proporcija.

Verujući da će na taj način izgledati vitkije, mnoge biraju široke krojeve i tamne boje kako bi prikrile ono što smatraju nedostacima. Ipak, stručnjaci za modu ističu da ovakav pristup retko daje željeni rezultat i da često dodatno naglašava punoću figure.

Koliko ste puta posegnule za širokom tunikom, komotnom haljinom ili potpuno crnom odevnom kombinacijom u nadi da ćete izgledati uže? Iako je ovo veoma rasprostranjeno uverenje, savremena pravila stilizovanja pokazuju da takvi komadi nisu uvek najbolji izbor.

Preširoka odeća najčešće ne prikriva višak kilograma, već stvara utisak šire i masivnije figure.

Jedna od najčešćih modnih grešaka jeste nošenje bezobličnih komada garderobe. Iako se na prvi pogled čine kao praktično rešenje za prikrivanje viška kilograma, široke haljine, predimenzionirane majice i tunike često postižu suprotan efekat. Umesto da istaknu figuru na pravi način, one vizuelno dodaju volumen i prikrivaju prirodnu liniju tela.

Mnogo bolji rezultat postiže se odećom koja nežno prati liniju tela, bez preteranog stezanja. Takvi krojevi ističu prirodnu siluetu, stvaraju skladnije proporcije i doprinose elegantnijem izgledu.

Naglašavanje struka može potpuno promeniti utisak koji figura ostavlja. Ipak, mnoge žene izbegavaju kaiševe i modele koji definišu ovaj deo tela, uverenje da će tako lakše prikriti stomak. U praksi, ovakav izbor često narušava proporcije. Haljine na preklop, pantalone visokog struka i diskretno postavljen kaiš mogu vizuelno oblikovati siluetu i učiniti je ženstvenijom i uravnoteženijom.

Pored kroja, veliku ulogu ima i izbor materijala. Tanke, rastegljive i veoma lepršave tkanine mogu dodatno istaći delove tela koje želite da učinite manje upadljivim. Nasuprot tome, materijali poput pamuka, lana i teksasa bolje zadržavaju formu, pružaju uredniji izgled i ostavljaju utisak sofisticiranosti.

Kada je reč o bojama, crna nije jedini izbor za postizanje vizuelno vitkije figure. Tamnoplava, bordo, tamnozelena i različite zemljane nijanse mogu imati sličan efekat, uz to deluju svežije, modernije i toplije.

Celokupan utisak upotpunjuju pažljivo odabrani detalji. Odgovarajući model cipela može vizuelno izdužiti noge, dok torba, nakit ili efektna ogrlica daju završnu notu svakoj odevnoj kombinaciji.

Najvažnije je birati garderobu koja prati građu tela i u kojoj se osećate prijatno. Pravi stil ne određuje konfekcijski broj, već način na koji nosite odeću, sa samopouzdanjem, prirodno i u skladu sa sopstvenim ukusom.

Video: