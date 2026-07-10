Podignute frizure svake godine se vraćaju među najveće letnje favorite, no ovog leta jedna se posebno istakla.

Demi Mur pojavila se u prvom redu revije visoke mode modne kuće Balenciaga za sezonu jesen/zima 2026. u Parizu s frizurom koja je već dobila svoje ime – "Ballerina Off-Duty Bun", odnosno balerina-punđa u ležernom izdanju.

Iza ovog sofisticiranog looka stoji njen dugogodišnji frizer Dimitris Đanetos, koji je želeo da stvori frizuru koja će biti savršena protivteža modernoj modnoj kombinaciji koju je glumica nosila na reviji.

"Želeo sam da frizura bude vrlo jednostavna, minimalistička i moderna, a istovremeno romantična i bezvremenska", napisao je Đanetos uz fotografije na Instagramu.

Za razliku od klasične baletne punđe, koja je poznata po strogo zaglađenoj kosi i preciznom obliku, ova verzija deluje znatno opuštenije. Punđa je smeštena na sredini glave, dok nekoliko nežno talasastih pramenova slobodno uokviruje lice i celoj frizuri daje mekši, prirodniji izgled.

Upravo ta kombinacija urednosti i ležernosti čini ovu punđu idealnim izborom za letnje dane. Dovoljno je elegantna za svečanije prilike, ali jednako dobro funkcioniše uz lanenu košulju, jednostavnu haljinu ili dnevni gradski autfit.

Iako je Demi Mur poznata po svojoj dugoj, savršeno ravnoj kosi koja je postala njen zaštitni znak na crvenom tepihu, ovog puta je pokazala da i jednostavna punđa može izgledati jednako glamurozno. Njena "balerina van probe" savršena je inspiracija za sve koji tokom leta žele praktičnu frizuru koja istovremeno odiše profinjenošću i nenametljivom elegancijom.

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