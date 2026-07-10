Faširane šnicle od tunjevine su ukusno posno jelo koje će vas prijatno iznenaditi. Ako vam nedostaje ideja za posni ručak, ovaj jednostavan, brz i povoljan recept odličan je izbor.

Pripremaju se od nekoliko osnovnih sastojaka koje većina već ima u kuhinji. Zahvaljujući dodatku krompira ili hleba, šnicle ostaju mekane i sočne iznutra, dok spolja dobijaju finu hrskavu koricu. Idealne su za ručak ili večeru tokom posta.

Sastojci:

2 konzerve tunjevine u komadima, oko 300 g oceđene tunjevine

3 krompira srednje veličine

1 manji crni luk

2 čena belog luka

4 kašike prezli

1 kašika seckanog peršuna

1 kašičica slatke paprike

prstohvat bibera

so po ukusu

malo ulja za prženje

Priprema:

Krompir operite, oljuštite i skuvajte u posoljenoj vodi dok ne postane potpuno mekan. Nakon kuvanja ga ocedite, izgnječite kao za pire i ostavite da se malo ohladi.

Tunjevinu dobro ocedite i usitnite viljuškom. Dodajte joj pripremljeni krompir, sitno iseckan crni i beli luk, prezle, peršun, slatku papriku i biber.

Sve sastojke dobro sjedinite dok ne dobijete kompaktnu smesu pogodnu za oblikovanje. Ukoliko je smesa previše mekana, dodajte još malo prezli.

Pokvasite ruke vodom i oblikujte manje, pljosnate šnicle. Za još hrskaviju koricu možete ih prvo umočiti u mešavinu brašna i vode, a zatim uvaljati u prezle.

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