Faširane šnicle od tunjevine su ukusno posno jelo koje će vas prijatno iznenaditi. Ako vam nedostaje ideja za posni ručak, ovaj jednostavan, brz i povoljan recept odličan je izbor.
Pripremaju se od nekoliko osnovnih sastojaka koje većina već ima u kuhinji. Zahvaljujući dodatku krompira ili hleba, šnicle ostaju mekane i sočne iznutra, dok spolja dobijaju finu hrskavu koricu. Idealne su za ručak ili večeru tokom posta.
Sastojci:
- 2 konzerve tunjevine u komadima, oko 300 g oceđene tunjevine
- 3 krompira srednje veličine
- 1 manji crni luk
- 2 čena belog luka
- 4 kašike prezli
- 1 kašika seckanog peršuna
- 1 kašičica slatke paprike
- prstohvat bibera
- so po ukusu
- malo ulja za prženje
Priprema:
Krompir operite, oljuštite i skuvajte u posoljenoj vodi dok ne postane potpuno mekan. Nakon kuvanja ga ocedite, izgnječite kao za pire i ostavite da se malo ohladi.
Tunjevinu dobro ocedite i usitnite viljuškom. Dodajte joj pripremljeni krompir, sitno iseckan crni i beli luk, prezle, peršun, slatku papriku i biber.
Sve sastojke dobro sjedinite dok ne dobijete kompaktnu smesu pogodnu za oblikovanje. Ukoliko je smesa previše mekana, dodajte još malo prezli.
Pokvasite ruke vodom i oblikujte manje, pljosnate šnicle. Za još hrskaviju koricu možete ih prvo umočiti u mešavinu brašna i vode, a zatim uvaljati u prezle.
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