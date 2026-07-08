Nakon što je u petak bila na “venčanju godine” Tejlor Svift i Trevisa Kelsija, popularna glumica i pevačica Dženifer Lopez put je nastavila ka Parizu, gde je ponovo pokazala nepogrešive modne odabire. Džej Lo oduševljava obožavatelje svojim izdanjima, a brojni su u neverici da joj je 56 godina.

Ove nedelje je tako prisustvovala na Nedelji mode u Parizu, a u večernji izlazak s prijateljima pevačica je stigla u odvažnoj crnoj haljini s dubokim dekolteom koji je naglasio njene grudi.

Duga, uska, baršunasta haljina bila je kratkih rukava, imala je i debeli kožni kaiš, a na to je kombinovala i potpetice s kaišićima. Za ovaj zapanjujući izgled svoju prepoznatljivu smeđu kosu je pustila ravnom, dok je imala i minimalan nakit te clutch torbicu.

Dan kasnije kamere su je snimile dok napušta hotel u trendy crnim bermudama i upečatljivom belom gornjem delu s perjem u stilu jakne, ispod kojeg je imala samo crni brushalter. “Sestre osvajaju Pariz”, napisala je Lopez uz fotografije sa svojom sestrom Lindom Lopez.

Izgleda kako francuska prestonica odgovara poznatoj glumici i pevačici, jer je ove godine dosta vremena provela u toj zemlji. Prošlog meseca je u Parizu nastupila kao gošća iznenađenja kada se popela na pozornicu uz DJ-a Getu.

Lopez je bila i među brojnim poznatim zvanicama na venčanju pevačice Svift i NFL-ovca Kelsija, koje se održalo u Medison Skver Gardenu. Na svojim društvenim mrežama podelila je da je za priliku obukla dugu crnu haljinu koja je isticala njen struk, a širila se u raskošnu suknju.

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