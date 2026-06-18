Pevačica i glumica Dženifer Lopez suptilno je kritikovala svog bivšeg supruga, pevača Marka Entonija. Par je bio u braku od 2004. do 2014. godine, a zajedno su 2008. godine dobili blizance Emu i Maksa. Deca su, sudeći prema glumičinoj izjavi, većinu vremena bila s njom nakon razvoda.

Gostujući u podkastu "SmartLess", Lopez je priznala da je jako emotivna jer se njena deca pripremaju za fakultet. "Ludo je. Sada stvarno mogu pogledati svoj život, ceniti ga onakvim kakav jeste i sve što sam stvorila za sebe te biti stvarno srećna", rekla je ona, a potom dodala da su njena deca dobila stipendije te da idu na fakultete na koje žele ići.

"Samo, rekla sam: ‘Učinila si to sve sama.‘ To je sjajno. Kao: ‘Imala si vrlo malo pomoći‘, znate?", navela je ona, pritom indirektno kritikujući Entonija.

Slavni pevač, poznat po hitu "Vivir Mi Vida", prošlog meseca nije došao na maturu svoje kćeri, dok su istoj prisustvovali Lopez i sin njenog bivšeg supruga Bena Afleka, Samjel. Entoni takođe nije bio prisutan na ceremoniji mature svog sina Maksa koja se održala ranije ovog meseca.

Lopez je u martu progovorila o "jako teškom" razvodu od Entonija, tokom nastupa u sklopu rezidencije u Las Vegasu.

"Nakon mog trećeg razvoda, tada sam stvarno počela biti dobra u tome. Ozbiljno, to nije smešno. Prolazila sam kroz jako teške trenutke", rekla je tada, dodavši da je bila spremna u potpunosti odustati od ljubavi. Tokom izazovnog perioda pomogla joj je njena mentorka Luiz Hej, koja joj je rekla: "Dženifer, ti si plesačica, zar ne? Kada učiš plesati i pogrešiš u koracima, šta uradiš?" Lopez joj je na to odgovorila: "Jednostavno nastavim dok ne naučim korake", na šta je mentorka dodala: "Tako je, Dženifer. Uvek nastavi plesati."

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