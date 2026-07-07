Poznati pevač i bivši suprug Dženifer Lopez, Mark Entoni (57) i njegova supruga, bivša misica Nadija Fereira (26), uskoro će dobiti drugo dete. Par je srećnu vest podelio povodom treće godišnjice braka, otkrivši da će njihov sin Markito uskoro postati stariji brat.

„Srećna treća godišnjica! Život nam je podario još jedan veliki blagoslov. Naš Markito postaće stariji brat“, poručili su uz zajedničku fotografiju.

Ljubav uprkos velikoj razlici u godinama

Mark Entoni zaprosio je Nadiju u maju 2022. godine, a venčali su se u januaru 2023, neposredno pre njegovog 60. rođendana. Njihova veza od početka je izazivala veliku pažnju zbog razlike od čak 31 godine, ali pevač je više puta izjavio da nikada nije bio srećniji i da je u Nadiji pronašao ljubav svog života.

Sa četiri žene po dvoje dece

Beba koja uskoro stiže biće osmo dete slavnog pevača. Iz veze sa Debi Rosado ima ćerku Arijanu i sina Čejsa, sa bivšom suprugom Dajanarom Tores dobio je sinove Kristijana i Rajana, dok iz braka sa pevačicom Dženifer Lopez ima blizance Emu i Maksimilijana.

Sa Nadijom Fereirom već ima sina Marka, rođenog 2023. godine, a sada očekuju još jedno dete.

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