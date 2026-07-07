Kada dođe vreme za sređivanje kuhinje, malo koja odluka je važnija od izbora šporeta. Posle kupatila, upravo je kuhinja jedna od najvećih investicija u domu, pa nije čudo što se mnogi dvoume između klasičnog šporeta i indukcione ploče.

Poslednjih godina sve više ljudi izbacuje plin i prelazi na indukciju. Razlog nije samo moderan izgled. Mnogi koji su je jednom probali kažu da se hrana kuva brže, da se troši manje struje i da je održavanje neuporedivo lakše.

U čemu je razlika?

Za razliku od običnih električnih ploča, indukcija ne zagreva samu površinu. Pomoću elektromagnetnog polja zagreva direktno dno šerpe ili tiganja, pa se toplota stvara samo tamo gde je potrebna.

To znači da voda provri mnogo brže, hrana se sprema za kraće vreme, a sama ploča ostaje znatno hladnija nego kod klasičnih modela. Zbog toga se prosuta hrana ređe zalepi, pa je dovoljno da je prebrišete vlažnom krpom.

Zašto je sve više domaćica bira?

Najveća prednost indukcione ploče jeste brzina. U pojedinim slučajevima voda provri gotovo duplo brže nego na običnom električnom šporetu, što znači manje vremena u kuhinji i manju potrošnju električne energije.

Pored toga, smatra se i bezbednijom. Zagreva se samo posuđe, pa je manja mogućnost da se opečete. Većina modela ima i dodatne sigurnosne funkcije poput automatskog isključivanja, zaštite za decu i senzora koji prepoznaju da li se na ploči nalazi odgovarajuća šerpa.

Još jedna velika prednost je održavanje. Nema rešetki, gorionika ni teško dostupnih delova u kojima se skuplja masnoća, pa čišćenje traje svega nekoliko minuta.

Ipak, postoji jedna mana

Koliko god da ima prednosti, indukcija nije idealno rešenje za svako domaćinstvo.

Najveći problem je to što ne radi sa svakim posuđem. Šerpe i tiganji moraju da imaju magnetno dno, pa mnogi prilikom kupovine nove ploče moraju da ulože novac i u komplet novog posuđa.

Osim toga, početna investicija je veća nego kod klasičnih električnih ploča, a u pojedinim stanovima možda će biti potrebno proveriti i električne instalacije kako bi uređaj radio bez problema. Ni popravke nisu jeftine, pa kvar može da košta više nego kod standardnih modela.

Koliko košta?

Na tržištu danas postoji veliki izbor indukcionih ploča.

Najjednostavniji modeli mogu da se nađu već za oko 18.000 do 30.000 dinara, dok se modeli poznatih proizvođača najčešće prodaju po cenama od 35.000 do 70.000 dinara.

Za one koji žele naprednije funkcije, poput fleksibilnih zona za kuvanje, automatskih programa ili ugrađene nape, cena može da pređe i 300.000 dinara.

Iako je početno ulaganje veće, mnogi smatraju da se ono vremenom isplati zbog manje potrošnje energije, lakšeg održavanja i veće bezbednosti, pa nije iznenađenje što indukcione ploče postaju sve češći izbor u novim stanovima i renoviranim kuhinjama.