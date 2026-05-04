Bakingemska palata je zvanično potvrdila radosnu vest da princeza Eugenija i njen suprug Džek Bruksbenk očekuju svoje treće dete. Prema saopštenju, beba bi trebalo da se rodi tokom leta 2026. godine, što je izazvalo veliko oduševljenje u britanskoj kraljevskoj porodici.

Kako je navedeno, kralj je „veoma uzbuđen“ zbog dolaska novog člana porodice, dok su njihovi sinovi, petogodišnji Avgust i dvogodišnji Ernest, takođe veoma srećni što će dobiti brata ili sestru. Ova vest dodatno je obradovala javnost, koja sa pažnjom prati događaje u kraljevskoj porodici.

Princeza Eugenija je istu vest podelila i na svom Instagram profilu, gde je objavila fotografiju svojih sinova kako drže sliku sa ultrazvuka. Na fotografiji se vidi i porodična atmosfera puna radosti, a u opisu je napisala: „Beba Bruksbenk stiže 2026!“, uz emotikone srca i bebe.

U zvaničnom saopštenju Bakingemske palate potvrđeno je da su i kralj i ostali članovi porodice obavešteni o njenoj trudnoći, te da je cela porodica oduševljena zbog stizanja prinove. Naglašeno je da će princezino dete biti petnaesto u redu za britanski presto, iako neće nositi kraljevsku titulu.

Ovo će biti peto praunuče pokojne kraljice Elizabete Druge, a treće dete rođeno nakon njene smrti, preminula je 2022. godine. Takođe, ovo će biti i peto unuče princa Endrua, što dodatno širi kraljevsku porodicu.

Zanimljivo je da je vest o trudnoći stigla samo dan nakon što je suprug princeze Eugenije, Džek Bruksbenk, proslavio 40. rođendan. Princeza mu je tom prilikom posvetila emotivnu objavu na društvenim mrežama, deleći njihove zajedničke fotografije sa odmora.

Par se venčao 2018. godine u kapeli Svetog Đorđa u dvorcu Vindzor. Njihov prvi sin Avgust rođen je 2021. godine, a drugi sin Ernest 2023. godine.

Porodica trenutno živi između Portugala i Londona, gde provode vreme sa decom i vode mirniji porodični život daleko od javnosti, medija i gužve.

Video: