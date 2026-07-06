Svinjetina se može čuvati u zamrzivaču, ali ne neograničeno, jer vremenom gubi kvalitet, ukus i sočnost, iako ne mora nužno da se pokvari.

Koliko dugo traje zavisi od vrste mesa. Posni delovi svinjetine poput buta, plećke i karea mogu da stoje u zamrzivaču od 4 do 8 meseci. Masniji komadi, kao što su vrat ili potrbušina, traju kraće i to oko 3 do 5 meseci. Mleveno meso je najosetljivije i preporučuje se da se čuva samo 1 do 2 meseca, dok kuvana svinjetina može da stoji 2 do 3 meseca.

Važno je meso pravilno pripremiti pre zamrzavanja, tj. podeliti ga na porcije, osušiti i spakovati u odgovarajuće kese ili posude, po mogućstvu vakuumski. Takođe se savetuje da se ne pere pre zamrzavanja i da se ne zamrzava ponovo nakon odmrzavanja.

Stručnjaci napominju da meso treba što brže zamrznuti nakon kupovine, idealno dok je još potpuno sveže, i da se ne stavlja u zamrzivač ako je u frižideru stajalo duže od tri dana. Optimalna temperatura za čuvanje je oko -18°C, jer samo na toj temperaturi meso duže zadržava kvalitet.