Portorikanski reper Bad Bani ponovo je privukao pažnju javnosti, ovoga puta na Nedelji visoke mode u Parizu, gde se pojavio u nesvakidašnjoj modnoj kombinaciji. Na reviji modne kuće Schiaparelli nosio je puter-žuto odelo sa zlatnim dugmadima, belu košulju i neobičnu kravatu ispletenu od plave kose, koja je ubrzo postala jedna od glavnih tema u modnim krugovima.

Ovaj upečatljiv modni dodatak prvi put je predstavljen u Schiaparellijevoj kolekciji za jesen 2024. godine, a ranije ga je nosila i glumica Selma Bler. Ipak, mnogi smatraju da je upravo Bad Bani ovom komadu dao potpuno novo značenje, budući da su njegovi modni izbori često pažljivo osmišljeni i nose određenu simboliku.

Pojedini modni poznavaoci smatraju da je kravata omaž kreativnosti i ekstravaganciji visoke mode, dok drugi veruju da reper njome namerno provocira kritičare ili čak diskretno nagoveštava novi projekat. Pominje se i mogućnost da pletena forma kravate simbolizuje zajedništvo i povezivanje u vremenu velikih društvenih podela.

Ipak, moguće je da iza svega ne stoji nikakva skrivena poruka i da je Bad Bani jednostavno želeo da ponese nesvakidašnji modni komad. Kako god bilo, njegov stajling još jednom je pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najbolje obučenih muzičara današnjice.

Međutim, ono što je zanimljivo jeste da vi na nekim mestima u Srbiji možete pazariti ovu kravatu i za 1500 dinara, a ako želite nešto specijalniju ima da se nađe i za 2000 dinara. S obzirom na to da Banijeva košta skoro 2000 evra, znatno ćete uštedeti novac, a bukvalno nikakvu razliku nećete primetiti.





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