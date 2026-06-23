Erling Haland i njegova devojka Isabel Haugseng Johansen dele veliku ljubav prema fudbalu.

Norveški fudbalski as prvi put je upoznao Isabel još u detinjstvu. Oboje su igrali za isti fudbalski klub, ali su emotivnu vezu započeli tek mnogo godina kasnije.

Par je zajedno od 2021. godine, a tri godine kasnije dobili su prvo zajedničko dete. Iako svoj privatni život uglavnom drže daleko od očiju javnosti, Isabel redovno dolazi na njegove utakmice i pruža mu podršku sa tribina.

U videu objavljenom na Jutjubu u oktobru 2025. godine, Haland je objasnio da ih upravo zajednička ljubav prema fudbalu dodatno povezuje.

"Igrala je fudbal. Tako smo se upoznali i sve je krenulo. Lepo je kada osoba razume fudbal", rekao je.

U vezi su od 2021. godine

Odrasli su u istom norveškom gradu i oboje su igrali za profesionalni klub Bryne FK.

Gostujući u septembru 2025. godine na norveškoj televiziji NRK, Haland je otkrio da je upravo Isabel napravila prvi korak.

"Poslala mi je poruku. Igrala je u istom klubu kao i ja, u Bryneu. Ona je prva pokazala interesovanje za mene, a ne ja za nju", rekao je, prenosi Goal.com.

U zajedničkom Jutjub videu iz oktobra 2025. priznao je da se ne seća njihovih susreta iz detinjstva.

"Ona se seća mnogo trenutaka kada me je viđala dok smo bili mali, ali ja se toga ne sećam", rekao je Haland.

Isabel je dodala da veruje da je njihovo ponovno upoznavanje bilo "sudbina".

Nekada je igrala fudbal

Isabel je ranije igrala za Bryne FK, ali više nije aktivna fudbalerka.

Govoreći o svom iskustvu na terenu, iskreno je priznala:

"Iskreno, nisam bila najbolja u driblingu i tim stvarima. Moj najveći adut bila je brzina. Trčala sam. Fudbal mi mnogo nedostaje."

Zajedno imaju sina

Isabel i Haland dobili su sina u decembru 2024. godine.

Napadač Mančester Sitija vest o prinovi prvi put je podelio u oktobru iste godine, kada je na društvenoj mreži X objavio fotografiju na kojoj ispred stomaka drži fudbalsku loptu, uz emotikon bebe i poruku "uskoro".

Iako retko govore o porodičnom životu, Haland je u oktobru 2025. godine izjavio za Associated Press da mu je upravo sin pomogao da igra najbolji fudbal u karijeri.

"Možete biti fizički spremni, ali morate biti i mentalno spremni. Iskreno, otkako imam dete, još sam bolji jer se više nego ikada isključim iz fudbala."

Dodao je i:

"Kada dođem kući, uopšte ne razmišljam o fudbalu. Dok ste mlađi, stalno razmišljate o utakmicama i brinete zbog raznih stvari. Sada sam mnogo opušteniji. Moram da odam priznanje svom sinu."

Slobodno vreme provode uz video-igre

Tokom gostovanja na NRK-u u septembru 2025. godine, Haland je otkrio da on i Isabel najviše vole mirne večeri kod kuće uz domaću hranu i video-igre.

"Ja kuvam. Možda će joj biti malo neprijatno što ovo govorim, ali ona voli da igra igrice", rekao je kroz osmeh.

"Zajedno igramo Minecraft, gradimo kuće i razne stvari. Ili odemo u Bryne i naručimo kebab."

Isabel je njegova najveća podrška

Isabel redovno prati Halandove utakmice i jedna je od njegovih najvećih navijačica.