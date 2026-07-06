Bilo da navijaju iz VIP loža ili privlače pažnju modnim kombinacijama na društvenim mrežama, supruge i devojke poznatih fudbalera odavno nisu samo „pratnja“. Mnoge od njih postale su zvezde za sebe.

Od Georgine Rodrigez, verenice Kristijana Ronalda, do partnerki Džuda Belingema, Bukaja Sake, Markusa Rašforda i Harija Kejna, ove žene privlače pažnju negovanim izgledom, blistavim tenom i stilom koji deluje skupo, ali ne preterano.

Estetski lekar dr Rupert Kričli za „Mirror“ kaže da se danas jasno vidi veliki zaokret u lepoti. Vreme prenaglašenih filera polako prolazi. Žene sve češće žele da izgledaju sveže, negovano i prirodno, a ne „promenjeno“.

Kako objašnjava, novi trend je takozvana neprimetna estetika - lice izgleda odmorno, koža zdravo, a konture blago naglašene, bez efekta maske.

Kod Ešlin Kastro, devojke Džuda Belingema, posebno se ističu lepo oblikovani obrazi, definisana vilica i usne koje deluju puno, ali ne preterano.

Kejti Kejn, supruga Harija Kejna, ima izgled koji se više oslanja na kvalitet kože nego na naglašene crte lica. Njen ten deluje hidrirano, sveže i prirodno odmorno.

Lusija Loi, verenica Markusa Rašforda, primer je uravnoteženog izgleda - oči, obrazi, usne i vilica deluju skladno, bez agresivnog konturisanja.

Tolami Benson, devojka Bukaja Sake, privlači pažnju prirodno izraženim jagodicama i jasnom linijom lica, dok Loren Frajer, partnerka Deklana Rajsa, neguje mekši, prirodniji izgled bez prenaglašene estetike.

Georgina Rodrigez, koju mnogi nazivaju kraljicom WAGs-a, ima najglamurozniji izgled u ovoj grupi. Ističu se blistava koža, puni obrazi, negovane usne i definisana vilica, ali sve i dalje ostaje u granicama skladnog izgleda.

Zaključak stručnjaka je jasan: najveći beauty trend među partnerkama fudbalera 2026. nije preterivanje, već održavanje prirodne lepote.

Danas se najviše traže zdrava koža, negovan izgled, blaga svežina i lice koje izgleda kao „najbolja verzija sebe“, a ne kao potpuno drugo lice.