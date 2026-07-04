Keti Li Giford otkriva detalje o svom dugogodišnjem prijateljstvu sa Kris Džener.

Gifordova (72) se u ovom nedeljnom naslovnom intervjuu za magazin People, prisetila kako je upoznala Dženerovu (70), kada su obe bile u dvadesetim godinama.

„Prijateljice smo već 50 godina, od kada je ona imala 20, a ja 22“, kaže Gifordova. „Išle smo zajedno na biblijske studije u to vreme.“

Rijaliti

Gifordova je početkom 2000-ih dobila ponudu za rijaliti emisiju o svojoj porodici, ali je predložila da kamera umesto toga prati porodicu Džener.

„Rekla sam: ‘Ne, meni treba privatno mesto da se vratim kući’,“ prisetila se. „Pričam dovoljno o svojoj porodici. Ne želim ekipu kamera svaki dan u svom životu. Rekla sam: ‘Ali znate koga bi trebalo da snimite? Kardašijanove i Dženerove.’ Svaki put kada bih otišla kod nje kući, na jedna vrata ulazi 'Jackson 5', a na druga izlazi Vejn Grecki, pa Hajdi Klum. Njihov život je ludnica.“

Rijaliti ,,Keeping Up with the Kardashians" je premijerno prikazana na kanalu ,,E!" 2007. godine. Emitovana je 14 godina na toj mreži, nakon čega je porodica 2022. godine prešla na ,,Hulu" sa novim rijalitijem ,,The Kardashians". „Oni su naučili kako da to učine uspešnim, stvarno“, kaže Gifordova.

Dokumentarac

Dženerova je nedavno bila izvršna producentkinja predstojećeg dokumentarca o životu Keti Li Giford — što predstavlja svojevrsni krug koji se zatvorio u njihovom odnosu.

„Ona je na snimanju rekla: ‘Dugujem Keti Li celu svoju karijeru’“, kaže Gifordova, a zatim se našalila: „Ponekad me zbog toga i krive!“

Gifordova je rekla u svom novom dokumentarcu da govori o svim svojim usponima i padovima, uključujući i optužbe iz 1996. godine da je njena linija odeće bila proizvedena u fabrikama sa lošim uslovima rada u Hondurasu.

„To je bila jedna od najmračnijih godina mog života“, kaže ona. „Svedočila sam pred Kongresom. Rekla sam: ‘Nisam imala pojma da i dalje postoje fabrike sa lošim uslovima rada.’ Nisam znala. Ali sam, bože, mnogo toga naučila. Većina ljudi je govorila: ‘Nemoj da pričaš sa mnom, ja ne vodim fabrike’, ali ja sam želela da učinim nešto povodom toga.“

Gifordova kaže da je „jednom mesečno tokom godinu dana odlazila u Belu kuću i učestvovala u forumima sa predsednikom Bilom Klintonom“. Godine 1997. Klinton je objavio sporazum sa organizacijama za radnička i ljudska prava o kodeksu ponašanja za kompanije koje proizvode odeću i obuću.

Kriza

Iste godine, Gifordova je doživela još jedan udarac kada je tabloid pratio njenog supruga, pokojnog ,,NFL" i televizijskog velikana Frenka Giforda, do hotelske sobe, čime je njegova nevera postala javna. Par je uspeo da prevaziđe krizu.

„Došla sam kući nedelju dana nakon što se to dogodilo da bih se pomirila sa Frenkom“, kaže ona. „Nema dana da mi neko ne priđe i kaže: ‘Samo želim da znaš da sam se i ja razdvojila od muža, pa sam se vratila. Išli smo na savetovanje. Izlečili smo naš brak.’“

Karijera

Pored prikaza njenih izazova, dokumentarac će osvetliti i uspon karijere Keti Li Giford — od njenog prvog velikog proboja u emisiji ,,Name That Tune" 1977. godine, do vođenja emisija ,,Live! With Regis and Kathie Lee" i ,,Today".

„Radila sam ceo svoj život“, kaže ona. „Moj prvi posao bio je kada sam imala 6 godina. Moj otac i ja smo prodavali novine. Sećam se svega što mi je otac govorio. Rekao mi je: ‘Pronađi nešto što voliš da radiš i onda nađi način da za to budeš plaćena.’“

Dosledna sebi

Gifordova, koja je odana veri, kaže da je uvek ostajala dosledna sebi.

„Mislim da je tajna ne samo života, već i napretka i uspeha, autentičnost“, kaže ona. „Nikada nisam bila druga osoba pred kamerama i u privatnom životu. Nikada nisam razdvajala svoj duhovni i svetovni život. Sve je to isto.“

Kada govori o svom nasleđu, Gifordova kaže da želi da je pamte ne po njenim dostignućima, već kao „nekoga za koga, ako su me upoznali samo jednom, pomisle: ‘Bila je ljubazna. Nasmejala me je.’“

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