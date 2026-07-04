Masnoća ima izuzetno neprijatan način da se širi dalje od same ringle. Ako često pržite hranu, ulja za kuvanje mogu da dospeju u vazduh i da se talože na obližnjim zidovima. Ono što ostaje je lepljivi sloj koji većina nas ignoriše dok ne počne da privlači svaku česticu prašine u prostoriji.

Iako na šporetu ponekad može da „prođe“ agresivnije ribanje (iako ni to nije idealno), takva mehanička sila može da ošteti završne slojeve farbe, naročito na zidovima sa mat ili niskim sjajem.

Stručnjaci za čišćenje su otkrilo najpametnije načine da se ukloni nakupljena masnoća bez oštećivanja površina. Nadamo se da će vam ove iznenađujuće blage metode pomoći.

Topla voda

Za sveže mrlje od masnoće, ponekad je najjednostavnije i najmanje agresivno rešenje i najbolje.

„Obično čistim masnoću sa zidova nakon što se već malo osuši, ali kao opšti savet, uvek je dobro da prebrišete kuhinjske zidove nakon kuvanja ili čim primetite prskanje ulja i masnoće“, kaže Sara Aparasio, stručnjakinja za čišćenje i predstavnica kompanije ,,Homeaglow" za Real Simple.

„To možete vrlo lako uraditi tako što ćete krpu za sudove staviti pod toplu vodu i nežno obrisati masnoću. To je sve.“

Aparasio upozorava da brisanje vlažnom krpom obično neće u potpunosti ukloniti masnoću, ali može da pomogne tako što skida najveći deo i smanjuje dalju naslagu. Preporučuje da se nakon toga redovno radi temeljno čišćenje sunđerom ili krpom sa sapunicom (što je opisano u nastavku). Ako ovakvo brzo brisanje postane navika, može se sprečiti da se masnoća uopšte nakupi do nivoa koji zahteva intenzivno i potencijalno štetno čišćenje.

Sredstvo za pranje sudova

Deterdžent za sudove je idealan za lepljive zidove jer je napravljen upravo da razgrađuje masnoću. Važno je samo proveriti da li završna obrada zida to može da podnese.

„Moj osnovni metod za uklanjanje masnoće sa kuhinjskih zidova je da krenem što blaže — toplom vodom, blagim deterdžentom za sudove i krpom od mikrovlakana“, kaže Tejlor Rajli, stručnjak za čišćenje i partner u ,,AMR Commercial Cleaning". „Deterdžent za sudove je dizajniran da razbija masnoću, pa ima smisla koristiti ga pre nego što pređemo na jača sredstva. Umešam nekoliko kapi u posudu sa toplom vodom, navlažim krpu, dobro je iscedim i nežno prebrišem zid.“

Zatim koristi čistu, blago vlažnu krpu da ukloni ostatke sapunice, jer oni mogu da privlače novu prašinu i masnoću ako se ostave.

Ponovo, najvažnije ograničenje ovih metoda je vrsta boje na zidu. „Ako je u pitanju polusjajna ili satenska boja, obično imate više prostora za čišćenje jer bolje podnosi blago ribanje“, kaže Rajli. „Kod mat ili ravne boje moram biti mnogo pažljiviji, jer ribanje može da ispolira mesto, ukloni pigment ili ostavi sjajnu fleku koja izgleda skoro jednako loše kao masnoća.“

Kod mat boje, Rajli preporučuje nežno tapkanje umesto ribanja, korišćenje minimalne količine vode i testiranje na skrivenom mestu. Kod tapeta proverava da li su perive pre bilo kakvog čišćenja. „Previše vlage može da oslabi lepak ili ostavi mrlje, pa bih koristio jedva vlažnu krpu i izbegavao natapanje zida“, kaže on.

Aparasio napominje da prirodni i neobrađeni kamen ili pločice mogu da upijaju vlagu ili da se oštete od kiselih sredstava, pa u tim slučajevima treba koristiti minimalnu količinu vode i neabrazivna sredstva.

Prema Rajliju, najčešća greška je korišćenje previše vode ili prevelikog pritiska. „Masnoća se razmazuje kada je natopite i trljate, naročito na poroznim zidovima“, kaže on. „Masan zid se često pogorša kada ljudi pokušavaju da ga silom očiste umesto da puste sredstvo da odradi posao.“

Umesto toga, treba koristiti lagane poteze krpom i dati deterdžentu vremena da razgradi masnoću pre brisanja.

Sredstvo za odmašćivanje

U većini slučajeva ne bi trebalo odmah posezati za jakim odmašćivačima, melaminskim sunđerima ili abrazivnim jastučićima. „Oni mogu ukloniti masnoću, ali i završni sloj boje, ostavljajući mat ili promenjenu površinu“, kaže Rajli. Međutim, ako blagi deterdžent ne pomaže, možda je vreme za specijalizovano sredstvo za odmašćivanje.

„Prskamo odmašćivač na krpu od mikrovlakana — nikada direktno na zid“, kaže Kristijan Morales, stručnjak za čišćenje i osnivač kompanije ,,American Commercial Cleaning". „Ostavimo da deluje minut, zatim brišemo odozgo nadole u jednom pravcu. Nakon toga prelazimo čistom, vlažnom krpom da uklonimo ostatke.“

Za posebno tvrdokorne naslage može biti potrebno jače sredstvo i, ako treba, dodatna obrada zida. „Sredstvo poput ,,Simple Green Pro HD" uz neabrazivni sunđer može biti dobro rešenje“, kaže Morales. „Ostavite da deluje dva do tri minuta, pa obrišite.“

Takođe je važno isprati zid, kao i kod deterdženta za sudove. „Uverite se da ste uklonili sve ostatke sredstva“, dodaje Morales. „Ostaci mogu postati lepljivi i privlačiti još masnoće i prašine.“

Soda bikarbona ili sirće

Soda bikarbona i sirće, korišćeni odvojeno, mogu biti efikasna „uradi sam“ rešenja za lokalno uklanjanje mrlja kada se masnoća ne uklanja lako ili kada ne želite da ulažete u skuplja sredstva za odmašćivanje.

„Za zaista tvrdokorne mrlje, pomešajte sodu bikarbonu sa vodom u pastu“, kaže Morales. „Ostavite je da stoji na fleki deset minuta i to bi trebalo da uradi posao.“ Nakon toga nastavite sa čišćenjem kao i u prethodnim metodama.

Sirće zahteva nešto više opreza, naročito na mat završnim obradama zidova. „Ako niste sigurni kako će vaš zid reagovati na čišćenje, uradite test na maloj, skrivenoj površini kako biste bili sigurni da ne ostavlja tragove“, kaže Aparasio. „Razblaženi rastvor belog sirćeta može se koristiti na većini zaptivenih pločica i sjajnih ili ofarbanih zidova. Ali budite oprezni ako imate mat boju ili osetljive završne obrade, jer sirće ponekad može loše reagovati sa površinom.“

Kao i uvek, važno je da nakon čišćenja uklonite sve ostatke i dobro isperete površinu, bilo da je korišćena soda bikarbona ili sirće.

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