Rob Kardašijan se retko pojavljuje u javnosti, ali je ovoga puta napravio izuzetak kako bi proslavio 42. rođendan svoje sestre Kloi Kardašijan.

„Koliko sam blagoslovena? Nekoliko njih nedostaje, ali su uvek sa nama“, napisala je Kloi uz niz fotografija koje je objavila na Instagramu nekoliko dana nakon svog rođendana, koji je proslavila 27. juna.

Na naslovnoj fotografiji Kloi pozira sa porodicom: majkom Kris Džener, starijim sestrama Kortni i Kim, koje su u naručju držale dete čije je lice prekriveno žutim srcem, kao i devetogodišnjom bratanicom Drim Kardašijan, ćerkom Roba Kardašijana i njegove bivše devojke Anđele Rene Vajt.

Rob, koji se poslednjih godina gotovo potpuno povukao iz javnosti, na fotografiji nasmejano stoji pored svoje majke. U komentarima je poručio sestri: „Veoma smo blagosloveni što te imamo! Mnogo te volimo!“

Objava je izazvala veliko oduševljenje među fanovima, koji su bili iznenađeni njegovim pojavljivanjem i istakli da deluje srećno i zdravo.

Izvor blizak porodici prošle jeseni rekao je za magazin Pipl da se Rob danas oseća mnogo bolje i da mu je prijatnije u sopstvenoj koži, nakon godina borbe sa samopouzdanjem i problemima vezanim za izgled. Kako je navedeno, više ga ne pogađaju negativni komentari i manje mari za mišljenje drugih ljudi.

Rob Kardašijan stekao je popularnost zahvaljujući rijalitiju „U korak sa Kardašijanovima“, koji je premijerno prikazan 2007. godine. Posle devetogodišnje pauze ponovo se pojavio u seriji „Kardašijanovi“, u premijernoj epizodi sedme sezone u oktobru 2025. godine.

U jednom od svojih retkih intervjua, u podkastu „Kloi u zemlji čuda“, demantovao je glasine da se udaljio od porodice.

„Između nas nema nikakvih problema. Jednostavno se ne osećam prijatno u svojoj koži, pa ne želim da budem pred kamerama i da se izlažem javnosti“, rekao je Rob.