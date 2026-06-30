Petunije su omiljene baštenske biljke zbog dugog cvetanja i bogatog izbora boja, ali tokom leta često mogu početi da venu i gube svoj lep izgled, što se desilo i našoj čitateljki Slavici koja nam se požalila.

— Petunije mi venu, uskačite u pomoć — pisala nam je Slavica.





Rešenje problema

Stručnjaci navode da su najčešći uzroci ovog problema nedovoljno ili prekomerno zalivanje, gljivične bolesti i štetočine poput biljnih vaši i paukovih grinja.

Nedostatak vode posebno pogađa petunije jer imaju plitak korenov sistem, pa im tokom toplih dana može biti potrebno češće zalivanje. S druge strane, previše vode može izazvati truljenje korena i žućenje listova. Gljivične bolesti najčešće se razvijaju usled prevelike vlage i slabe cirkulacije vazduha, dok štetočine dodatno iscrpljuju biljku hraneći se njenim sokovima.

Kako bi petunije ostale zdrave i bujne, preporučuje se redovno zalivanje po potrebi, izbegavanje kvašenja listova, uklanjanje osušenih cvetova i požutelih listova, kao i redovna kontrola biljaka kako bi se na vreme uočile i uklonile štetočine.